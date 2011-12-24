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CHP'de muhalefet kazan kaldırdı: Alevi partis miyiz?

CHP’de Dersim tartışmalarıyla başlayan çatlak derinleşerek sürüyor. CHP’nin önceki gün toplanan Parti Meclisi’nde (PM), sert tartışmalar yaşandı.

24 Aralık 2011 02:00


T24 -  CHP’de Dersim tartışmalarıyla başlayan çatlak derinleşerek sürüyor. CHP’nin önceki gün toplanan Parti Meclisi’nde (PM), sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ana eksenini ‘yeni CHP’ oluştururken, muhalif vekiller CHP’yi ‘Alevi partisi’ olmakla suçladı. Ulusalcı kanat olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; CHP’nin önceki gün yapılan PM toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların fitilini Kılıçdaroğlu’na, “Partide mali işler sorumlusu Alevi, teşkilat başkanı Alevi, Genel Başkan da Alevi. Biz Alevi partisi miyiz? Git sen ya Dersim’in kitabını yaz ya da doğru dürüst genel başkanlık yap” diye çıkışan eski Genel Başkan Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Antalya Milletvekili Osman Kaptan ateşledi. Kılıçdaroğlu ise PM üyelerinin tepkisini yumuşatarak, “Biz etnisite üzerinden siyaset yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın diye yıllardır Genel Merkez’de yapılan aşure gününü bile yapmadık. CHP inanç, mezhep, etnik temel üzerinden siyaset yapma yeri değildir” yanıtını verdi.

Bunun üzerine İstanbul Milletvekili Nur Serter, “Yeni CHP ne demek? Biz eski CHP miyiz? Yeni CHP ortaya çıktığına göre eski CHP statükocu CHP mi oluyor? Tembel CHP mi oluyor? Ulusalcılık nedeniyle kafatasçı CHP mi oluyor? Bunu bilmek istiyorum” dedi. Mehmet Ali Özpolat ise “Siz ‘Eskilere hayat hakkı tanımayalım’ diye bir anlayışa sahipsiniz. Daha önce Kahramanmaraş ve Çorum’da Alevi ve devrimcilerin evleri işaretlenirdi. Şimdi eski partililere, yöneticilere karşı böyle bir davranış içindesiniz” dedi.



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