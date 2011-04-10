CHP'de liste depremi yaşanıyor

T24 - Milletvekili aday listelerinin açıklanmasına saatler kala CHP'den sürpriz bir haber geldi. Partinin önemli isimleri Önder Sav, Kemal Anadol, Hakkı Süha Okay, Mehmet Sevigen Yılmaz Ateş, Mustafa Özyürek Onur Öymen ve Berhan Şimşek liste dışı kalırken eski başkan Deniz Baykal'ın listede yer aldığı belirtiliyor. Partide çıkan tartışma ve pazarlıklar üzerine liste henüz netleşmedi.



Kulislerden sızan bilgilere göre , CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul 2. bölgeden, Gürsel Tekin ise İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı gösterildi.



Parti genel Başkan Yardımcıları Umut Oran İstanbul 3. bölgeden, Erdoğan Toprak İstanbul 3. bölgeden aday gösterildi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezai Tanrıkulu İstanbul 2. bölgeden, Çetin Soysal ise İstanbul 2. bölgeden aday gösterildi.



Ergenekon soruşturmasının tutuklu isimlerinden Prof Dr. Mehmet Haberal Zonguldak'tan, gazeteci Mustafa Balbay ve eski Başsavcı İlhan Cihaner İzmir'den aday gösterildi. Eski YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan Ankara 1'inci bölgeden, Eski ATO Başkanı Sinan Aygün Ankara 2. bölgeden, aday gösterildi.



Öte yandan gazeteci Ayşe Önel'ın kızı Şafak Pavey'in de isminin listede yer aldığı belirtiliyor.





PARTİ MECLİSİ TOPLANDI



CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Merkez'de saat 20.30'da başlayan toplantıda, CHP'nin 12 Haziran milletvekili genel seçimlerine yönelik aday listesi belirlenecek.



PM toplantısı öncesi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanarak milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. MYK toplantısının uzaması nedeniyle daha önce saat 17.00'de toplanacağı duyurulan PM toplantısı, yaklaşık 3.5 saat gecikme ile başladı.



MYK'da şekillendirilen listeler, PM üyelerinin onayına sunulacak. Üyelerin itiraz ettiği adaylar üzerinde tartışılarak yerine yeni adaylar belirlenecek.



Ayrıca toplantıda, 29 seçim çevresinde yapılan önseçim ile bazı illerdeki aday yoklaması sonuçları hakkında da PM'ye bilgi verilecek. Önseçim yapılan illerden Aydın, Çorum, Denizli, Gaziantep, Manisa, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Trabzon'da toplam 10 kontenjan adayı da görüşülecek.



Milletvekili aday listelerinin yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor.



Öte yandan, milletvekili listelerinin PM toplantısından sızmaması için de özel önlemler alındı. CHP Genel Merkezi'ne dünden bu yana ziyaretçi alınmıyor. Gazetecilerin de CHP Basın Bürosu'nun bulunduğu genel merkezin ikinci katı dışındaki katlara çıkışlarına izin verilmiyor. Toplantı sırasında genel merkezde sinyal bozucu jammer çalıştırılarak, telefonla dışarı bilgi çıkışının da önüne geçilmeye çalışılıyor.



Bu arada, CHP genel merkezi yöneticilerinin bilgi akışında kullandığı şifreli intranet sisteminin dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yasa dışı olarak engellendiği ileri sürüldü.









