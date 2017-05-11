CHP'de kongre takvimi belli oldu

CHP'de olağanüstü kurultay çağrıları sonuçsuz kaldı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, 3 Mayıs 2017 günü yapılan CHP MYK toplantısında alınan karar ile başlayan olağan kongre sürecine ilişkin tarihler belli oldu.

CHP Genel Merkezinden ilçe başkanlıklarına gönderilen takvimdeki planlama şöyle:

22 Mayıs 2017 Üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlaması.

5 Haziran 2017 Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin hazırlanmaya başlanması

19 Haziran 2017 Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin Genel Sekreterlik tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmesi

3 Temmuz 2017 Üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılması ve itiraz sürelerinin başlaması

10 Temmuz 2017 İlçe başkanlıklarında askıya çıkan üye çizelgelerinin askıdan indirilmesi ve üye çizelgelerine yapılacak itirazın son günü

16 Temmuz 2017 Üye çizelgelerine yapılan itirazların ilçe yönetim kurulları tarafından karara bağlanmasının son günü

23 Temmuz 2017 İlçe yönetim kurullarının kararına karşı itirazcıların il yönetim kuruluna itirazının son günü.İlçe başkanlıklarının itiraz hakkında değerlendirme ve görüşlerini il başkanlığına aktarılmasının son günü

30 Temmuz 2017 İtirazcının doğrudan veya ilçe başkanlığı aracılığı ile yaptığıitirazların il yönetim kurulu tarafından karara bağlanması ve İl başkanlığının kararını kesinleşmiş haliyle uygulanması için ilçe başkanlığına bildirilmesinin son günü

19 Ağustos 2017 Muhtarlık bölgesi delegeleri ve Parti içi önseçmen seçimlerinin başlangıç tarihi

17 Eylül 2017 Muhtarlık bölgesi delegeleri ve Parti içi önseçmen seçimlerinin bitiş tarihi

23 Eylül 2017 İlçe kongrelerinin başlangıç tarihi

30 Ekim 2017 İlçe kongrelerinin bitiş tarihi

6 Kasım 2017 İl kongrelerinin başlangıç tarihi

6 Aralık 2017 İl kongrelerinin bitiş tarihi

Olağan kurultayın il kongrelerinin bitiminin ardından CHP Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte yapılacağı duyuruldu.