T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'de kıran kırana bir yarışın yaşandığı Parti Meclisi'nde hangi aday, hangi sandıktan kaç oy aldı?

Parti Meclisi seçimlerinde 7 aday Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delmeyi başardı

05 Şubat 2018 23:18

T24

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez karşısına çıkan Muharrem İnce'ye karşı genel başkanlık yarışını kazandı. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda iki günlük  kurultay maratonunda kırın kırana mücadele  60 kişilik Parti Meclisi (PM) listesinde yaşandı.

488 adayın yarıştığı Parti Meclisi (PM) seçimlerinde Kılıçdaroğlu, muhaliflerini de içeren "karma" listesinde ise 7 fire verdi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'le birlikte anahtar liste çıkaran eski parti sözcüsü Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun listesinde de yer aldı ve Haluk Koç'un ardından PM'ye en yüksek oyla giren ikinci isim oldu.Muharrem İnce kanadından bir isim de Parti Meclisi'ne girdi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delmeyi başaran Tuncay Özkan da Parti Meclisi'ne girdi. 

488 adayın yarıştığı Parti Meclisi (PM) sandık dağılımını gösteren liste hangi adayın, hangi sandıktan kaç oy aldığını ortaya koydu.

1070 delegenin oy kullandığı Parti Meclisi listesinde adayların oy dağılımlarını gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız…

ETİKETLER

kılıçdaroğluchpparti meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24