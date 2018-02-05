CHP'de kıran kırana bir yarışın yaşandığı Parti Meclisi'nde hangi aday, hangi sandıktan kaç oy aldı?

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez karşısına çıkan Muharrem İnce'ye karşı genel başkanlık yarışını kazandı. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda iki günlük kurultay maratonunda kırın kırana mücadele 60 kişilik Parti Meclisi (PM) listesinde yaşandı.

488 adayın yarıştığı Parti Meclisi (PM) seçimlerinde Kılıçdaroğlu, muhaliflerini de içeren "karma" listesinde ise 7 fire verdi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'le birlikte anahtar liste çıkaran eski parti sözcüsü Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun listesinde de yer aldı ve Haluk Koç'un ardından PM'ye en yüksek oyla giren ikinci isim oldu.Muharrem İnce kanadından bir isim de Parti Meclisi'ne girdi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delmeyi başaran Tuncay Özkan da Parti Meclisi'ne girdi.

488 adayın yarıştığı Parti Meclisi (PM) sandık dağılımını gösteren liste hangi adayın, hangi sandıktan kaç oy aldığını ortaya koydu.

1070 delegenin oy kullandığı Parti Meclisi listesinde adayların oy dağılımlarını gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız…