"CHP'de kimin aday olacağı belli değil ama kimin aday 'olmayacağı' kesin; Kemal Kılıçdaroğlu"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı erkene alınan seçimi değerlendirdiği yazısında CHP'nin kimi aday göstermeyeceği söyledi. Altaylı, AKP'nin CHP'den isteği Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi olduğunu söyleyerek, "AK Parti’nin, CHP’nin adayı olmasını istediği bir kişi var: Kemal Kılıçdaroğlu.İşte CHP’nin de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesin olan tek isim de aynı kişi: Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Altaylı Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı için Temel Karamollaoğlu, HDP'nin adayı için de Selahattin Demirtaş iddiasını yazdı.

"CHP’nin adayı kim olmayacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Çok erken seçim kararından sonra hemen hemen bütün partilerin Cumhurbaşkanı adayları belli.

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’la girecek seçime.

HDP’nin adayı büyük ihtimalle yine Selahattin Demirtaş olacaktır. PKK’dan veto yemezse.

MHP’nin adayı da Recep Tayyip Erdoğan.

İYİ Parti, Meral Akşener’i aday gösterecek.

Saadet Partisi ise bir ittifak yapmazsa yüzde 90 ihtimalle Temel Karamollaoğlu’nu.

Adayı belli olmayan tek parti var; CHP.

Düşünüyorlar.

Taşınıyorlar.

Haksız da sayılmazlar. Sorumluluğun büyüğü üzerlerinde. Ne de olsa anamuhalefet.

CHP’de kimin aday olacağı belli değil ama kimin aday “olmayacağı”kesin.

AK Parti’nin, CHP’nin adayı olmasını istediği bir kişi var:

Kemal Kılıçdaroğlu.

İşte CHP’nin de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesin olan tek isim de aynı kişi:

Kemal Kılıçdaroğlu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında Cumhurbaşkanı olma niteliklerini haiz herkesin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var. İki kişi müstesna.

Bunlardan ilki Recep Tayyip Erdoğan.

İkincisi de Kemal Kılıçdaroğlu.

Başka kim olabilir?

Fikrim yok.

Ama sanki üzerinde en fazla durulan isim Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen