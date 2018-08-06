"CHP'de Kılıçdaroğlu'nun görevden alacağı 4 isim belli oldu" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl'ü MYK'dan uzaklaştıracağı ileri sürüldü.

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetiminde değişikliğe hazırlanıyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları Tezcan, Özkan, Adıgüzel ve Bingöl'ü MYK'dan çıkaracak.

CHP liderinin bu hafta içinde gerçekleştirmesi beklenen değişim ile yeni MYK'ya parti içi muhalefetin de itiraz etmeyeceği dört yeni isim alacağı belirtiliyor.