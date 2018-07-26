CHP'de 'Kılıçdaroğlu ile devam' bildirisine hangi illerden destek gelmedi?

CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantıya 81 il başkanının tamamının davet edildiğini söyledi. Ancak bildiriye 22 il başkanının destek vermediği ortaya çıktı.

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi. Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.

Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaftancıoğlu: 81 il başkanı davet edildi

Basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Biz tarafımızı değil, tavrımızı belli etmeye geldik. Daha doğrusu tavrımızı koymaya geldik" dedi. Kaftancıoğlu, "Eğer bir bölgede, bir ilde örgüt adına söz söylenecekswe bu ne belediye başkanıdır, ne milletvekilidir, ne de Parti Meclisi üyesidir. Söz söyleme yetkisi olan kişi il başkanıdır" diyerekkurultay çağrısı yapan belediye başkanı, milletvekili ve PM üyelerini hedef aldı.

Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener tarafından okunan açıklamanın ardından ise toplantıya 81 il başkanıın tamamının davet edildiğini açıkladı.

Açıklamada 59 il başkanının bildiriye imza verdiği söylendi ancak okunan listede sadece 55 il başkanının ismi yer aldı.

Kaftancıoğlu, "59 net. Bir de şunu önemsediğimiz için söyleme ihtiyacımız var. Bu birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıya 81 il başkanı davet edilmiştir. Mazeret bildirip gelemeyenler de var" dedi.

İşte bildiriye destek verdiği açıklanan 55 il başkanı:

"Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak"

Toplantıya davet edildikleri halde bildiriye imza vermeyen 22 il başkanı ise şunlar:

"Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova."