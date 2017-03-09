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CHP'de Karamollaoğlu tartışması MYK'ya taşındı

CHP'li Altıok: Biz, toplumun hiçbir kesimini ve hiçbir siyasi partiyi ötekileştirmiyoruz

09 Mart 2017 00:36

Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Madımak Oteli’nin yakılması olayında dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi Genel Başkanı olarak düzenlediği Necmettin Erbakan’ı Anma gecesine katılmasına ilişkin  tartışmaların son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına taşındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, şair babası Metin Altıok’u Madımak Oteli’nde kaybeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un bu duruma rahatsızlığını ve tepkisini gösterdiği belirtildi.

Kulislere yansıyan bu bilgiler Meclis’te bugün bir basın toplantısı düzenleyen Altıok’a soruldu.

Toplantıda yaşananlar hakkında yorum yapmayan Altıok,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erbakan'ı anma toplantısına katılmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Biz, toplumun hiçbir kesimini ve hiçbir siyasi partiyi ötekileştirmiyoruz. Ancak CHP olarak sosyal demokrat çizgide durduğumuz yer çok bellidir ve bu yer, tüm faili meçhul siyasi cinayetleri, haksızlıkları, hukuksuzlukları sonuna kadar takip etmek ve adalet tecelli edene kadar savunmaktır. Bu anlamda da tutumumuzun net olduğunu düşünüyorum."

"Karamollaoğlu'nun bu davadan bağımsız desteklendiği sonucu çıkmaz"

Erbakan’ın siyaset tarihinde simgi bir isim olduğunu da dikkat çeken Altıok, “Türkiye tarihinde simge bir isim ve siyasetçi olan Sayın Erbakan'ı anmak için gitmiş olduğu bir toplantıdır. Ama bu toplantı, bizim davamızla (Madımak  katliamı)  ilgili dahli olduğu yönünde şüpheler ve hakkında birtakım saptamalar bulunan Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bu davadan bağımsız desteklendiği gibi bir sonuca işaret etmez asla" diye konuştu. 

 

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