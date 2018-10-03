CHP'de İstanbul için sürpriz isim: Eğer partim bana böyle bir görev verirse, elbette değerlendiririm

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni bir ismin konuşulduğunu yazdı. Kulislerde eski CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. Hurşit Güneş’in adının telaffuz edilmeye başlandığını kaydeden Akyol, Güneş'in kendisine, "Eğer partim bana böyle bir görev verirse, ben bunu elbette değerlendiririm" yanıtını verdiğini bildirdi.

Yalçın Bayer'in "İstanbul'a sürpriz isim" başlığıyla kaleme aldığı sürpriz isim ve açıklamaları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni bir isim ortaya çıktı. Kulislerde eski CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. Hurşit Güneş’in adı telaffuz edilmeye başlayınca kendisini arayarak dedik ki: “İstanbul aday adaylığı için ne diyorsunuz?”



Şu karşılığı verdi: “Ben bir CHP’liyim. Bu yerel seçimlerin Türk siyasetinde demokratikleşme için çok büyük önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. İstanbul eğer sosyal demokratlar tarafından kazanılırsa Türkiye’de demokrasinin önünün açılacağı ortadadır. Eğer partim bana böyle bir görev verirse, ben bunu elbette değerlendiririm. CHP, İstanbul’u kazanabilir, çünkü bunun koşulları hazırdır. Hangi CHPli arkadaşımız aday olursa olsun partimin kazanması için elimden geleni yaparım.”

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