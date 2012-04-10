CHP'de istifa depremi

Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban, Başkanvekili Behiç Başar Bal ve 16 CHP'li Meclis üyesi partilerinden istifa etti.

Balaban, yaptığı açıklamada düzelebilir inancıyla ve sabırla bekledikleri bir sürecin sonunda inançları ve prensipleri doğrultusunda istifa kararı aldıklarını belirterek, kararlarıyla ilgili serzenişlerinin CHP Genel Merkezi'nde yankı bulmadığını ifade etti.

Eski Ankara İl Başkanı Tarık Şengül'ün iddialarının ardından yaşanan süreci hatırlatan Balaban, bu aşamada CHP içinde mücadele etmiş, parti ilkeleri ve partisinin iktidarı uğruna çalışmış kişiler olduklarını, ancak yalnızlaştırıldıklarını savundu.

Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 9. Olağan Kongresi'nde Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a yönelik sergilenen olumsuz ve saldırgan tutumları da eleştiren Balaban, bu üzüntü ve utanç verici davranışlara rağmen genel merkez yöneticilerinin sessiz kaldığını ileri sürdü.

Bu gelişmelerin ardından istifa kararı aldıklarını açıklayan Balaban, ancak Yaşar'a olan desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Balaban, ''Yüreğimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi sevgisi ve inancı silinmeyecek kadar derindir. Bizler ilkelerimizden, sol siyasi anlayışımızdan değil, bugüne kadar bizi dışlayan ve karalayanların bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyoruz. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009'dan bugüne kadar üç yıldır gecemizi gündüzümüze katarak, halka hizmet yolunda var gücümüzle çalışan bizler, bize güvenen Yenimahalleliler için çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.