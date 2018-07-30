T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'de imza toplama süreci tamamlandı; muhaliflerden ilk açıklama

"Yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz"

30 Temmuz 2018 21:06

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süreci bugün saat 17:30'da sona erdi. Sürenin dolmasının ardından Twitter'da açıklama yapan Muharrem İnce ekibinde  yer alan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, "Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi. Usuer, olağanüstü kurultay için imza veren delegelere teşekkür etti.

CHP tüzüğüne göre, yeterli sayının bulunması durumda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekiyor. 

 

ETİKETLER

CHPolağanüstü kurultayimzagaye usluer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24