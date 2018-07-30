CHP'de imza toplama süreci tamamlandı; muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süreci bugün saat 17:30'da sona erdi. Sürenin dolmasının ardından Twitter'da açıklama yapan Muharrem İnce ekibinde yer alan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, "Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi. Usuer, olağanüstü kurultay için imza veren delegelere teşekkür etti.

CHP tüzüğüne göre, yeterli sayının bulunması durumda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekiyor.