HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan ve dün 17.30 itibariyle tamamlanan imza toplama süreci hakkında değerlendirmede bulundu. Yılman imza sayılarının hâlâ tartışıldığı partide "CHP'de imza tam da olsa, bir iki eksik de olsa bu işin gideceği yer karakol!" dedi.

Yılman'ın "Göreceksiniz Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu kurultayı yaptırmamak için çok uğraşacaklar!" ifadesini kullanarak bugünkü (31 Temmuz 2018) yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

CHP'de değişim isteyen muhaliflerin imza toplama süreci dün saat 17.00 itibarı ile tamamlandı. Yazıya başlamadan evvel son birkez yoklama çektim; imza yeter sayısının toplanıp toplanmadığına ilişkin. Görüştüğüm kaynaklardan biri, "İmzalar 640 idi ancak imzasını geri çekenler oldu. O yüzden sayı düştü ama yeterli sayı var elimizde" diyor.

Perşembe günü muhalifler ellerindeki imzayı genel merkeze teslim edecek.

Tabii esas soru; peki bundan sonra ne olacak?

Kendi gözlemimi, izlenimimi söyleyeyim. İmza tam da olsa, bir iki eksik de olsa bu işin gideceği yer karakol!

Göreceksiniz Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu kurultayı yaptırmamak için çok uğraşacaklar!

Ama Muharrem İnce’ye oy veren 15 milyonun; "Değişin! Gidin artık" isteğiyle başa çıkabilecekler mi ondan emin değilim!

Hayırlısı olsun…