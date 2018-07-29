CHP'de imza sürecinde sona gelindi

CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay talebinde noter kanalıyla başlatılan imza sürecinde sona gelindi. Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30'da sona eriyor.

Değişim isteyen delegelerin sözcülüğünü yerine getiren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, “559 delege imzası elimizde, 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık” açıklamasını yapmıştı.

634 imzaya ulaşması gereken delegeler şu ana kadar 628 ulaştıklarını iddia ederken, Genel Merkez, bu sayının 530'larda olduğunu söylüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün önce TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, imza toplayan muhaliflerle ilgili olarak, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" demişti

Umut Oran: CHP'yi mahkeme kapısına düşürmeyin

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Kurultay için imza toplayanlar süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler sürecin mahkemeye taşınmadan gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.

Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden.



Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir." ifadesini kullandı.

'Delegelere baskı' iddiası

Bu süreçte parti kulislerinde yaşanan bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde. Hem olağanüstü kurultay istiyenlerin, hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında, yaklaşan yerel seçimlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Aksünger ve Bozbey'den kurultay çağrısı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran’da sadece bir seçim kaybetmedikleri, sürecin iyi yönetilmediği için CHP’yi destekleyen milyonlarca insanının da hayal kırıklığına uğratıldığını belirtmişti.

Öte yandan yerel Yeni Dönem gazetesinden Yüksel Baysal’a konuşan Bursa Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey de kurultay istediğini ifade etti. Bozbey, “Evet, vatandaşlardan, üyelerimizden, delegelerimizden gelen değişim talebi doğrultusunda ben de değişim için imza verdim. Genel Başkanı’mız Türkiye’nin en demokrat insanı ama alınan sonuçlardan sonra en yüksek organımız olan kurultayımız toplanıp bir değerlendirme yapmalıydı” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu da değişim istedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, genel başkanlık için değişimin zorunlu hale geldiğini belirterek, kamuoyu ve parti tabanının talebinin de bu doğrultuda olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesinden sonra kurultay sesleri yükselirken “değişim” isteyenlerin sözcülüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürürken, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu’nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da değişim talebini bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “değişim”den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kılıçdaroğlu’na destek verdi.