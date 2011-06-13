CHP'de ilk istifa çağrısı geldi?

T24

CHP, İzmir'de hesaplaşma sürecinde!



Diyarbakır'da CHP'nin aldığı oylarda milletvekili adaylarının katkısı olmadığını, adayların ilçelerde seçim bürosu dahi açmadığını ifade eden Değer, şöyle konuştu:''Tepe Beldesi'nde 118 oy alındı. Sezgin Tanrıkulu'nun ailesinin oy kullandığı sandıklarda yeterli oy çıkmamıştır. Tanrıkulu'nun köylerinde partiye hiç oy çıkmamıştır. Alınan oylar il teşkilatının yaptığı çalışmalar sonucu alınan oylardır. 'Yeni CHP, eski CHP' ayrımı bu başarısızlığın nedenlerinden birisidir. CHP, 2002 seçiminde 178 milletvekili ile parlamentoya girmişti. 12 Haziran'da CHP başarısız olmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan medyada ve mitinglerde ortaya koyduğu 'başarısız olursam giderim' sözünün gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Topluma verdiği sözün gereğini yapmaya davet ediyoruz.'' Değer, bir soru üzerine Diyarbakır il teşkilatının istifa etmeyeceğini kaydetti.