CHP'de Halk TV kavgası

T24 - CHP'nin yayın organı Halk Tv kapandı. Hürriyet yazarı Yalçın Doğan, televizyonun kapatılmasının arkasındaki nedenleri yazdı.



Doğan'ın "CHP’de iç çekişme: Halk TV kapandı" başlığıyla yayımlanan (10 Şubat 2011) yazısı şöyle:





Elektrikleri kesiliyor, sekiz bin lira borç ödenmediği için. Daha doğrusu, CHP sekiz bin liralık faturayı ödemediği için.





2 Şubat 2011 günü, yani bir hafta önce bu nedenle Halk TV yayınına ara vermek zorunda kalıyor. Halk TV, CHP’nin yayın organı, CHP’nin televizyonu.





CHP kendi TV’sini neden kapatıyor, neden para vermiyor? Tam seçime giderken, kendisine ait bir TV’nin kapatılma gerekçesi ne?





CHP açısından tatsız bir konu. Bir aile içi anlaşmazlık. CHP’deki anlaşmazlık zincirinin buzdağının altında kalan kısımlarından biri.









BAYKAL’A AİT







Halk TV’nin hissedarları, eski dönemden kalma. Hissedarlar Deniz Baykal’ın yakınları.

Baykal genel başkanken, hisselerin başkalarına devrine izin vermiyor. Hisse başkasında olursa, “belki kontrol edemem” kaygısıyla.

CHP’de yönetim değişince, yeni yönetim Halk TV’nin hisselerinin devrini istiyor. Baykal bunu kabul etmiyor. Böylece, yeni yönetim ile eski yönetim arasına, kimsenin pek farkında olmadığı bir konuda kara kedi giriyor.

Ancak, bu hemen dün, önceki gün ortaya çıkan bir anlaşmazlık değil. Yaklaşık beş aydır sürüyor.









İKİ MİLYON LİRA BORÇ







Hisseler devredilmediği için, CHP’nin yeni yönetimi CHP’den Halk TV’ye ödenen paraları kesiyor.





Örneğin:





1- Beş aydır çalışanlara beş kuruş ödenmiyor. 44 çalışan var, 44 kişinin beş ayda CHP’den ücreti karşılığında 300 bin lira alacağı birikmiş durumda.





2- Halk TV’nin Digitürk’e borcu var.





3- Ödenmeyen elektrik, su faturaları var.





Halk TV’nin toplam borcu iki milyon lira dolayında.





CHP musluğu kapatıyor, tek kuruş vermiyor.





Muhalefet yaptığı için reklam alamayan ya da reklam geliri inanılmaz düşük olan Halk TV, son darbeyi ödenmeyen elektrik faturası ile alıyor ve yayınına son vermek zorunda kalıyor.









Tek çare bu mu







Eski yönetim ile yeni yönetim arasındaki inatlaşma CHP’ye pahalıya patlıyor.

1-Eski yönetim hisseleri yeni yönetime neden devretmiyor? Hisseleri hala elinde tutmaya hakkı var mı?



2-Yeni yönetimin bulabildiği tek çare TV’yi çalışanı, elektriği, suyu ile parasızlığa mı mahkum etmek?

3-Tam seçime giderken, kendine ait bir TV’yi kapattırmanın bindiği dalı kesmekten başka anlamı var mı?



4-”TV’ye çok para gidiyor” diye bir mantık varsa, seçime giderken, TV’den para kesmek ne kadar doğru?



Eski yönetim, yeni yönetim derken Halk TV, tipik bir parti içi çekişme nedeniyle kapanıyor.



Olan önce çalışanlara oluyor. Ücretlerini aylardır alamıyorlar.

Ayrıca, CHP kendine kendine, kendi propagandasına son vermiş oluyor.



Bu işin mantığını bulan varsa, beri gelsin.









Halk Gazetesi de kapandı







HALK TV dışında, CHP’nin on beş günde bir yayınlanan gazetesi var. Halk Gazetesi. Gerçi, tümüyle parti içine dönük, sıradan vatandaşların hemen hiç ilgi duymadığı bir gazete. Yine de, 150 bin basan bir gazete.





O gazete de kapanıyor.





CHP ile medya ilişkileri zaten bir alem. CHP şimdi kendi kendine, kendi yayın organlarının çanına ot tıkamakla meşgul.





