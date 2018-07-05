CHP'de gündem olağanüstü kurultay, İstanbul ve İzmir'de il başkanları kararını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin 'kurultay' çağrısına destek gelmedi. Canan Kaftancıoğlu, olağanüstü kurultayın çözüm olmadığını açıklarken İzmir İl Başkanı Yücel, yerel seçimlere kilitlendiklerini ve gündemlerinde olağanüstü kurultayın olmadığını söyledi.

Muharrem İnce’nin, “Olağanüstü kurultay toplansın, Kılıçdaroğlu onursal başkan, ben genel başkan olayım” sözleri üzerine CHP’de kurultay tartışması başladı.

Partideki kurultay tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Seçim sonuçları üzerinde ortak bir değerlendirme yapmak üzere, danışma kurulları ve örgütümüzün parti içi toplantıları devam ederken olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır. Parti içi tartışma ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden yapmamız gerekmektedir. Böylesi bir bakışla süreci partimizin tüm kademelerinde objektif şekilde değerlendirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır" dedi.

CHP'nin ilçe başkanlarıyla bir araya gelen ve seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan İzmir İl Başkanı Başkanı Deniz Yücel, ise "Yerel seçim dışında bizim şuanda bir gündemimiz yok, kurultay gibi bir gündemimiz yok. İlçe başkanlarımız ile de gerekli fikir alışverişinde bulunduk. Hala aynı noktadayız. İlçe başkanlarımızda da bu yönde bir talep ve beklenti olmadığını ifade edebilirim" dedi.

Kocaoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı açıklamalara da değinen Yücel, şunları söyledi:



"Aziz Başkan 3 dönemdir bu kenti yöneten, belediyeye kendi namusu gibi sahip çıkan başarılı bir belediye başkanı. İzmir için partimiz için ülkemiz için çok kıymetli ve değerli bir şahsiyet. Aziz Başkan sadece partimizin ve şuandaki görevinin kendisine yüklediği sorumluluk ile bir çağrı yaptı. Aziz Başkan'ın kurultay yapılsın ya da bir değişim olsun gibi bir talebi ya da beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ama tabandan gelen örgütten gelen böyle bir beklenti olduğunu ve bu beklentilerin tartışılması, konuşulması konusunda da genel başkanımızın buna önderlik etmesi, öncülük etmesi konusunda bir paylaşımı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olmanın sorumluluğu ile hareket ettiğini düşünüyorum."