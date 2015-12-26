CHP’de gözler İstanbul ve Ankara kongrelerinde

Cumhuriyet Halk Partisi’de (CHP) 16-17 Ocak tarihinde yapılacak 35. Olağan Kurultay’ını etkileyecek il kongreleri bu hafta sonu tamamlanacak. Bugüne kadar 35’in üzerinde il kongresini tamamlayan CHP’de, hafta sonu aralarında İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’nın bulunduğu 40 ilde daha kongre yapılacak.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre gözler, büyük kurultaya en çok delegeyi veren İstanbul ve Ankara il kongrelerinde olacak. İstanbul ve Ankara’dan çıkacak sonuçlar, hem parti yönetimi hem de parti içi muhalefet açısından büyük önem taşıyor. Olağan kurultaya 176 delege gönderecek İstanbul’un il başkanlığı için 20 dolayında aday adayının adı konuşuluyor. Yarışın, Cemal Canpolat ile Gökhan Zeybek arasında geçebileceği belirtiliyor.

Ankara’da iki adaylı yarış

Kurultayda 64 delegeyle temsil edilecek Ankara il başkanlığı içinse iki aday yarışacak. Genel Merkez’in ve belediye başkanlarının desteğini alan mevcut İl Başkanı Adnan Keskin, yeniden aday oldu. Keskin’in performansından memnun olmayanlar ile parti içi muhalefet ise diğer aday Hikmet Tepe’nin etrafında kenetlendi. Ankara’da, “büyük bir sürpriz yaşanmazsa” Keskin’in yeniden seçilmesi bekleniyor.

İnce beklemede

Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ise, ocak ayında yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanlığı’na aday olup olmama konusundaki kararını, hafta sonu yapılacak il kongrelerinin ardından vereceği öğrenildi. İstanbul başta olmak üzere büyük il kongrelerinde “istediği sonuç çıkmazsa” İnce’nin genel başkanlık yarışına girmeyebileceği öne sürüldü.

Adana sıkıntılı

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre kongre süreci heyecanla beklenen bir diğer kent ise Adana. Kulislerde kentte iki CHP’li belediye başkanı Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in farklı isimleri destekledikleri konuşuluyor.

Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Cumhuriyet’e Adana konusunda “İki belediye başkanımız da son derece dostane ilişkileri olan arkadaşlarımız, gayet de uyumlular. İkisinin de amacı partiye hizmet etmek. Ama siyasetin doğasında böyle dedikodular var. Birçok il ve ilçede olduğu gibi bir demokratik yarış söz konusu” dedi. Bingöl, tüm sürecin küçük tartışmalar dışında sorunsuz geçtiğini vurguladı.