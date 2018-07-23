CHP'de eylem planı hazırlığı; ikinci Adalet Yürüyüşü mü yapılacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün birinci yılında Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi nedeniyle yeniden eylem kararı aşamasında olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sona ermeden eylem yapıp yapmama konusunda kararını netleştirip siyasi sonuçlarıyla birlikte hesaplamalarını tamamlayarak harekete geçeceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre muhalefetin büyük partisi CHP, 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadığı iç karışıklığa karşın yeni haftaya, hem yeni oluşan “tek adam yönetimine” karşı direnişe geçmek hem de CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun süren tutukluluğunu protesto etmek için aklında yeni bir eylem planıyla girdi.

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"Seçim meşru değildir"

Kulislerden edinilen bilgilere göre CHP, Adalet Yürüyüşü’nü yaptığı Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle bir kez daha büyük eylem yapıp yapmama kararının eşiğine geldi. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün aynısı olmasa da benzer etkideki bir eylemlilik için ilk işaretleri 24 Haziran seçimlerinden sonra, “Seçim meşru değildir” mesajıyla verdi.

Berberoğlu'nun milletvekili seçilmesi ve tahliye edilmemesi

Ardından Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtay’ın yargılamanın durması talebini reddetmesinin, CHP’deki eylem fikrini güçlendirdiği yorumları yapılıyor. Bir süredir bu konudaki çözümsüzlük ve Berberoğlu’nun 14 ayı geçen tutukluluğunun Kılıçdaroğlu’nu rahatsız eden en önemli konu olduğu kurmaylarınca dile getiriliyor.

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MYK konuşacak

Erdem Gül'ün aktardığına göre CHP’nin 'Adalet Yürüyüşü' benzeri olası bir eylem kararı, 24 Haziran seçimleriyle geçilen “Tek aday rejimine direniş” ve Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesini protesto olmak üzere iki gerekçeye dayanacak. Söz konusu kulis haber şöyle devam ediyor:

Özellikle Berberoğlu hakkında tutukluluğun devamına yönelik verilen karar üzerine eylem kararı acil hale getirildi. Şu ana kadar parti yönetiminde büyük bir eylemin ne olabileceği, zamanlaması ve adı konusunda ser verip sır verilmiyor. Hatta parti yöneticileri, bu konudaki ısrarlı sorulara Moğollar grubunun, “Bir şey yapmalı” şarkısıyla yanıt veriyor. Ancak ikinci cümleyi kurmuyorlar. Partide beklentinin yükseldiği eylemin yapılıp yapılmaması ve bunun şekli ile sonuçları, bugünkü MYK toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek.

Meclis’in hukuku

CHP’nin karar aşamasında olduğu Eylem kararı verip harekete geçmesinden önce Kılıçdaroğlu’nun bazı görüşmelerde bulunmayı ve adımlar atmayı düşündüğü de CHPkulislerinde konuşuluyor. Buna göre Kılıçdaroğlu, öncelikle TBMM Başkanlığı’na seçilen Binayi Yıldırım’la bir görüşme yapmayı düşünüyor. Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmede Yıldırım’a, “Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın yargılamasının durdurulmayışı ve tahliye edilmeyişi, Anayasanın çiğnenerek TBMM ve dolayısıyla yasama organının yetkisinin de gaspıdır. Bu sizin de hukukunuzdur. Buna karşı çıkın” mesajı vereceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu görüşme sürecinde Berberoğlu’nun avukatlarının Yargıtay 17. Dairesi’ne yapacakları itiraz üzerine Berberoğlu hakkında tahliye ve yargılamanın durması kararı gelmesini de istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu sürede salı günkü grup toplantısında son eleştiri ve hukuk, adalet çağrılarını yapması, medyayla buluşmalarında da iktidara yönelik çağrılarını yapması bekleniyor.

Sıcak hafta

Tüm bunlardan bir sonuç çıkmaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sona ermeden eylem yapıp yapmama konusunda kararını netleştirip siyasi sonuçlarıyla birlikte hesaplamalarını tamamlayarak harekete geçeceği belirtiliyor.