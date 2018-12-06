CHP'de Ekrem İmamoğlu ismi nasıl ortaya çıktı?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterileceği iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun, CHP içinde nasıl yorumlandığını aktardı. Zeyrek, CHP'de karar verici konumda olan kaynağının kendisine İmamoğlu isminin nasıl bulunduğunu anlattığını söyledi.

Zeyrek, "Ekrem İmamoğlu ismi nasıl bulundu" başlığıyla yayımlanan yazısında "En çok okuduğum ve duyduğum soru cümlesi 'Binali Yıldırım gibi bir ismin karşısına ismi çok duyulmamış, çok tanınmayan bir ilçe belediye başkanının çıkarılması doğru mu?' oldu" ifadesini kullandı.

"CHP İstanbul İl Başkanlığı bir süredir İstanbul'un değişik yerlerinde 'nasıl bir belediye başkanı' sorusunu içeren araştırmalar yaparak “ideal belediye başkanı profili”ni arıyormuş" diyen Zeyrek bu araştırmaların sonunda şöyle bir profil çıktığını yazdı:

-Yerel Yönetimlerden gelsin, yerel sorunları bilen ve çözüm odaklı yaklaşan biri olsun (Belediyeci olsun)

-İstanbul'daki belediye başkanlarından biri olsun. (Başka ilden gelmesin)

-CHP teşkilatından olsun.

-Orta yaş(45) ve/ya biraz üstü olsun (Genç ve deneyimsiz olmasın)

-Erkek olsun (Katılımcıların yüzde 55-60'ı bu yanıtı vermiş)

-Yeni bir isim olsun, bagajı olmasın, en ufak bir şaibeye yer bırakmasın. (Taze kan olsun)

-İnançlara saygılı olsun.

-Yönetici özelliklerine sahip, hikayesi olan bir isim olsun. Projeleri ve vizyonu ile gelsin.