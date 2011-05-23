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CHP'de Cihaner istifası

Dağ, 'AKP'ye yarın üyelik başvurusunda bulunacağım' dedi.

23 Mayıs 2011 03:00

T24- Denizli Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Kemal Dağ, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Denizli'den milletvekili adayı gösterilmesi nedeniyle CHP'den istifa etti. Dağ, "AKP'ye yarın üyelik başvurusunda bulunacağım'' dedi.

Denizli Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Kemal Dağ, Denizli Ağrılılar Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, halkı temsil edecek kişilerin, ''üzerinde en ufak bir leke olmayan, adı karanlık senaryolara karışmamış, milletin iradesine ve demokrasiye önem veren kişiler olması'' gerektiğine inandığını söyledi.

Mensubu bulunduğu partinin genel seçimlere ''demokrasiye, milletin iradesine, hukukun üstünlüğüne aykırı eylemlerde bulunduğu iddia edilen bir kişi ile girmeyi uygun gördüğünü'' anlatan Dağ, şöyle konuştu:

''CHP'nin artık halktan koptuğunu gösteren bu olumsuz tablo karşısında derin bir üzüntü içerisindeyim. CHP Denizli milletvekili adayı Sayın İlhan Cihaner, henüz yargılanarak mahkum olmamıştır ancak yargılama sonucunda aklanmış biri de değildir. Hakkında çok vahim iddialar var. Uzun yıllardan bu yana Denizli'de yaşayan biri olarak kendisinin kentimizden aday gösterilmesini içime sindiremiyorum ve bunu protesto ediyorum. Aynı üzüntü ve şaşkınlığı CHP'li birçok arkadaşımın da derinden hissettiğini biliyorum. İşte tüm bu nedenlerden dolayı mensubu bulunduğum CHP'den istifa ediyorum.''

Dağ, Denizli'de 3 bin kişinin bu konuda desteğini aldığını ifade ederek, ''150 üye daha istifa edecek. Benimle birlikte Denizli Ağrılılar Derneği Başkanımız Cesim Koçyiğit de istifa ediyor. Bana güvenen halkın isteğiyle CHP'den istifa ettim, siyasete AK Parti'de devam edeceğim. AK Parti'ye yarın üyelik başvurusunda bulunacağım'' dedi.

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