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CHP'de Büyükerşen'e 'yaşlı' eleştirisi

"Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen, yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık"

27 Nisan 2018 11:13

24 Haziran'da erken seçime giderken ana muhalefetin adayının kim olacağı merak konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi, kulislerde İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in konuşulmasına neden oldu. CHP'de Yılmaz Büyükerşen'in ismi geçerken parti içinde yaşından dolayı yapılan eleştiriler olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan kapalı grup toplantısında, partisinin cumhurbaşkanı adayını, “Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı. Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan taraf olmamalı” sözleriyle tanımladı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, 1937 doğumlu olan Büyükerşen’in adaylığı ile ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” dedi.

Kılıçdaroğlu da “Bizim cumhurbaşkanı adayımız çok miting yapmayacak, Tayyip Erdoğan’a laf yetiştirmeyecek, kavga etmeyecek. O herkese eşit mesafede duracak. Kavga edilecekse ben edeceğim” dedi. 

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Büyükerşen’i işaret ediyor” olarak algılandı.

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BüyükerşenCHPcumhurbaşkanı adayıilhan kesicikılıçdaroğlu

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