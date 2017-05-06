CHP’de Böke yorumu: Cin şişeden çıktı; Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya zorlanıyor

CHP’de referandum sonrasında parti içinde başlayan çok sert tartışma Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’la ilgili disiplin kararının değerlendirileceği Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin görevlerinden istifasıyla tırmandı. PM’nin yarın yapacağı Fikri Sağlar özel gündemli toplantısı, parti içindeki taraflar açısından ilk ciddi sınav olarak nitelendiriliyor. ’Parti içi demokrasi’ açısından partiden ihraç gibi ağır cezai hükümlere sıcak bakmayanların sayısının az olmadığı ifade ediliyor.

“Cin şişeden çıktı”

CHP’de yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde parti sözcüsü Selin Sayek Böke’nin istifası gündeme damgasını vurdu. Böke, açıklamasında “Gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum” diyerek muhaliflerin eleştirileri ile örtüşmüş oldu.

CHP’de Böke’nin istifası ‘Cin şişeden çıktı’ diye değerlendirilirken olağanüstü kurultay taleplerinin artacağına dikkat çekiliyor. Kulislerde, genel başkan Kılıçdaroğlu’nun parti içi muhalefete karşı ‘kapıya koyarım' sözlerinden duyulan rahatsızlık öne çıkıyor.

Böke’nin rahatsızlığı

Parti sözcüsü Böke ile genel merkezin basına yansıyan en önemli krizi 16 Nisan referandumundan sonra toplanan MYK’de ortaya çıktı. Toplantı devam ederken Böke, gazetecilerin sorusuna ‘sine-i millet’ seçeneğinden de söz edince ortalık karışmıştı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Böke’nin açıklamasını adeta yalarlar biçimde başka bir açıklama yapmıştı. Kulislerde, partinin yine son MYK toplantısında Böke’yi rahatsız eden olaylardan söz ediliyor. Kılıçdaroğlu ve Böke’nin aralarının bir süredir bozuk olduğunu ifade edenler de var.

Fikri Sağlar’ın disipline sevki görüşülecek

CHP Parti Meclisi yarın saat 13.00’te genel merkezde olağanüstü toplantı çağrısıyla toplanacak.

Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın CHP Tüzüğünün (70/A/a-b-d), (68/A,F) maddeleri uyarınca tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin Merkez Yönetim Kurulu talebinin görüşülmesi ve karara bağlanması yer alıyor. Sağlar’ın, “kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçu” işlediği gerekçesiyle disipline sevki isteniyor.

CHP Tüzüğünün “parti suçları” başlıklı 70. Maddesinin “Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları” başlıklı bendinin a fıkrasına göre; Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak,

B fıkrasına göre; Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

D fıkrasına göre; Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak, parti suçunu oluşturuyor.