CHP'de beklenen revizyon gerçekleşti, işte yeni A takımı

CHP’de 30 Mart seçimlerinin ardından, yapılması beklenen revizyon bugün gerçekleşti. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Bihlun Tamaylıgil yerine CHP Genel Sekreteri olurken, Tekin Bingöl Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre, MYK’nın yeni üyeleri ise Seyhan Erdoğdu, Emel Yıldırım, Veli Ağbaba, Aytun Çıray ve Burhan Şenatalar oldu.

Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu, Yakup Akkaya, Erdoğan Toprak, Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, Şafak Pavey, Sencer Ayata ve Emrehan Halıcı MYK'daki görevlerini sürdürecek.

Aday belirleyenler MYK dışı

CHP'de genel başkan yardımcılığı koltuğunu kaybeden isimler İdari ve Mali işlerden sorumlu Umut Oran, örgütten sorumlu Adnan Keskin, sivil toplum kuruluşlarından sorumlu Nihat Matkap, yerel yönetimlerden sorumlu olan Gökhan Günaydın ile parti içi eğitimden sorumlu Perihan Sarı oldu. Bu listeye genel sekreterlik görevinden ayrılan Bihlun Tamaylıgil de eklenince, toplam 6 isim MYK dışı çıkmış oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, MYK dışında bırakılan isimler, 30 Mart seçimleri öncesinde aday belirlemedeki en etkin isimler olarak dikkat çekiyor.

CHP'de "aday belirleme komisyonu" olarak anılan 5 kişilik listeden sadece Bülent Tezcan yerini korudu.

Örgüt sorumlusu Tekin Bingöl

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından Parti Meclisi, il başkanları, kadın ve gençlik kolları ile bir dizi toplantı yapmıştı. CHP örgütünün Genel Başkan'a ilettiği en büyük şikayet, yerel seçimlerde aday belirleme konusunda idi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun özellikle yerel yönetimlerden ve örgütten sorumlu iki genel başkan yardımcısını değiştirmesi, "Genel Başkan, örgütün şikayetlerini dikkate aldı" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden sorumlu Gökhan Günaydın'ın yerine Veli Ağbaba'yı, Parti örgütünden sorumlu Adnan Keskin'in yerine Tekin Bingöl'ü, Parti içi eğitimden sorumlu Perihan Sarı'nın yerine Seyhan Erdoğdu'yu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Tekin Bingöl, Önder Sav döneminde "genel sekreter yardımcısı" olarak görev yaptığı için, örgütü iyi tanıyan bir isim olarak biliniyor.

Kamu politikaları ve parti sözcülüğüne atama yapılmadı

CHP'nin eski MYK'sında Haluk Koç Kamu politikalarından sorumluydu. Koç aynı zamanda parti sözcülüğünü de yürütüyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı yeni MYK listesinde Kamu Politikalarından sorumlu bir genel başkan yardımcısı ismi yer almadı. Kılıçdaroğlu, yeni listede parti sözcüsünü de belirtmedi. Parti sözcüsünün kim olacağının, ilk MYK'da belirlenmesi bekleniyor

Güçlü genel sekreterlik dönemi mi?

CHP'nin yeni yönetimindeki bir diğer dikkat çekici unsur da, örgütten gelen "güçlü genel sekreterlik dönemine geri dönülsün" çağrılarının hemen ardından, Kılıçdaroğlu'nun parti genel sekreterini de değiştirmesi oldu.

Kılıçdaroğlu'nun genel sekreterliğe Gürsel Tekin'i ataması, "güçlü genel sekreterlik için hazırlık dönemi mi" yorumlarına neden oldu. CHP, MYK sistemini son tüzük kurultayında değiştirmeden önce, genel sekreter partinin genel başkanın ardından ikinci ismiydi.

Ancak tüzük değişikliği ile, genel sekreterlik makamı daha sembolik bir statüye indirilmişti. Parti örgütü ise 30 Mart seçimlerinin değerlendirilmesi sırasında, Genel Merkez'de muhatap bulamamaktan şikayetçi olmuştu.

CHP, medya ilişkileri gazeteciye emanet

CHP, Gürsel Tekin'den sonra medya ile ilişkilerini Emel Yıldırım'a devretti. 1959 Aydın doğumlu olan Yıldırım, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Anadolu Ajansı, CNN Türk gibi basın kuruluşlarında çalıştı.

CHP'nin genel ve yerel seçimlerindeki propaganda faaliyetlerini sürdüren ekiplerde görev alan Yıldırım, 2011 seçimlerinden sonra yaptığı bir açıklamada, "Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Bir kadın olarak yapacağım çok şey var. İlk başta görevimiz ülkeye ve devrimlere sahip çıkmak. 78'den gelen, 80 darbesinin tüm sıkıntılarını yaşamış bir kuşak olarak toplumsal duyarlılıklarımıza sahip çıkacağız. Uğur Mumcu'nun 'İnsanlar sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludur' sözünü hatırlayalım. Şimdi susma değil konuşma zamanı" demişti.

10 Aralık hareketi, CHP yönetiminde

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarının görev alanlarında da değişiklik yaptı.

Şafak Pavey'in sorumlu olduğu "doğa hakları ve sosyal politikalar" genel başkan yardımcılığını ikiye böldü.

Pavey sadece "doğa haklarından" sorumlu genel başkan yardımcısı olarak devam ederken, yeni ihdas edilen sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Burhan Şenatalar atandı.

Şenatalar'ın atanması, CHP kulislerinde "10 Aralık hareketi, CHP yönetimine girdi" olarak yorumlandı.

10 Aralık hareketi, Türkiye'de var olan siyaset yapma tarzının, kullanılan söylemin ve siyasal kadronun niteliğinin yenilenmesinin, yani yeni bir siyaset anlayışının yaratılmasının gerekliliğine inanmış olan bir grup siyasetçi, sendikacı, bilim insan ve çalışanlar tarafından kurulmuştu.

CHP Yönetimine giren Burhan Şenatalar da 2005 yılında bu grubun aktif bir üyesi olmuştu.

CHP, doktorlara emanet

CHP'nin yeni yönetiminde dikkat çeken bir başka unsur ise, partinin genel başkanlıktan sonraki en güçlü koltuklarından ikisinin, iki tıp doktoruna emanet edilmesi oldu.

Genel Başkan yardımcılıkları içinde en güçlüsü olarak görülen örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığına, tıp doktoru Tekin Bingöl getirildi.

MYK'da "üç numara" olarak anılan idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise, yine tıp doktoru olan Haluk Koç atandı.

CHP'nin yeni yönetimindeki bir başka tıp doktoru ise, Sivil toplumdan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atanan Aytun Çıray.