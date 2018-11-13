"CHP'de Ankara için İnce'nin adı geçmeye başladı; İyi Parti'den destek beklemeyin mesajı geldi"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, siyasilere danışmanlık yapan eski bir meslektaşının kendisine Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis bilgileri verdiğini aktardı. Buna göre CHP'de Ankara için Muharrem İnce'nin adının geçmeye başladı ancak İyi Parti'den "Adayınız o olursa bizden destek beklemeyin" mesajı geldi.

Fatih Altaylı, "Eritsek de mi saklasak, eritmesek de mi saklasak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"İlginçtir şimdilerde Muharrem İnce’nin adı da Ankara için geçmeye başladı ama İYİ Parti İnce adına karşı. 'İnce adayınız olursa bizden destek beklemeyin' mesajı gitmiş."