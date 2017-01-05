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CHP’de ‘anayasa’ zirvesi

Vekiller, parti meclisi üyeleri ve il başkanları toplanıyor

05 Ocak 2017 02:18

CHP, hafta sonu il başkanları ve parti meclisi üyeleriyle, 9 Ocak'ta ise milletvekilleriyle anayasa değişikliği konusunu görüşecek.

ANKA'da yer alan habere göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu il başkanları ve parti meclisi üyeleri, 9 Ocak Pazartesi günü de partisinin kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya gelecek ve anayasada izlenecek stratejiyi masaya yatıracak.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anayasa oylamasında milletvekillerimizin tümü Meclis’te bulunacak şekilde programlarını ayarlıyor, düzenliyorlar. Biz de muhtemelen bir kapalı grup toplantısıyla Meclis faaliyetleri konusunda çalışmalarımıza başlayacağız o gün.

“Anayasa konusunda yapılmak istenen değişiklikler konusunda halkı aydınlatıcı CHP bütün görüşlerini şeffaf ve berrak bir biçimde ortaya koyacaktır. Bu bakımdan çok kapsamlı hazırlıklarımızın olduğunu zaten kamuoyu biliyor. Bunları Meclis’te tekrar ifade edeceğiz. Bu hafta sonu il başkanları Cumartesi, Pazar günü Parti Meclisi toplantımız var. Yani oradan çıkacak sonuçlara göre de adımlarımızı atacağız.

“Özellikle oylamanın gizli yapılması gerçek anlamda gizli yapılması konusunda çok ısrarcı olacağımızı herkesin bilmesi gerekir.Oylamanın gizli olması konusunda gereği neyse yapılması konusunda çaba içerisinde olacağız.”

 

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