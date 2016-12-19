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CHP'de, anayasa teklifine itirazları Meclis'te Baykal anlatacak

CHP, "Türkiye’nin kader oylaması" şeklinde kampanya yürütecek

19 Aralık 2016 10:56

Anayasa değişikliğine ilişkin süreç başlarken, teklife karşı çıkan CHP de Meclis’te izleyeceği yol haritasını belirledi. Komisyona çok sayıda milletvekili katılacak ancak önerge verilmeyecek. Genel kurul görüşmeleri sırasında parti adına sürpriz bir isim, eski genel başkanlardan Deniz Baykal konuşacak.

Parti meclisi üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan 7 saatlik toplantıda, CHP'nin görüşmelerde izleyeceği yol haritası belirlendi. Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, o kararlar arasında şu unsurlar bulunuyor:

100 vekil konuşacak:

Komisyona kalabalık bir vekil grubu katılacak. En az 100 milletvekili düzenlemeye neden karşı çıktıklarını anlatacak.

Kavga yok:

Görüşmelerde söz alacak vekiller kavgadan uzak duracak. AK Partili ve MHP’li milletvekillerini ikna edici bir dil kullanılacak.

Önerge verilmeyecek:

Paketin tümüne karşı çıkan ve “Sistem değişikliği” olarak tanımlayan CHP, teklifi meşrulaştırmamak adına görüşmelerde önerge vermeyecek. Söz alacak vekiller, söylem birliği içinde olacak.

Hemen seçim olacak:

CHP’nin hukukçu kurmayları, komisyonda görüşülecek düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, “Seçim kanunlarındaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmünün düzenlendiği Anayasa’nın 67. maddesinin 2019’a kadar askıya alındığını ifade ederek, “Teklif kabul edilir edilmez, AK Parti seçim yasalarında değişiklik yapıp seçime gidecek” uyarısında bulunacak.

‘Kader oylaması’:

Anayasa değişikliğine karşı sadece Meclis’te değil, başkanlığa karşı çıkan tüm partilerin, STK’ların, vatanseverlerin ortak mücadele etmesini sağlayacak politika hayata geçirilecek. Değişikliğin Meclis’ten geçmesi durumunda, “Türkiye’nin kader oylaması” şeklinde kampanya yürütülecek.

‘Destan' isteyecek:

Genel kurul görüşmeleri sırasında parti adınasürpriz bir isim, eski genel başkan Deniz Baykalkürsüye çıkacak. Baykal’ın, 2003’te 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinde olduğu gibi yine Meclis’in ‘destan yazmasını’ isteyeceği öğrenildi.

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