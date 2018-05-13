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CHP'de 6 isim, milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı

Aday adayları arasında Abdüllatif Şener de var mı?

13 Mayıs 2018 15:02

24 Haziran 2018'de yapılacak genel milletvekili seçimi için 2319 kişi, CHP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulundu. Hâlen milletvekili olarak görev yapan 6 ismin, başvuru yapmaması dikkati çekti.

Aday adaylığı başvurusu yapmayan isimler, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak olarak belirlendi. 

Abdüllatif Şener var mı?

Sözcü'de yer alan habere göre; AKP kurucuları arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye mitinglerde eşlik etmesi,  “CHP'den aday gösterilecek mi” sorularına neden oldu.

Önceki seçimlerde de Şener'in ismi CHP'den milletvekilli adayı olarak geçmiş ancak Kılıçdaroğlu aday göstermemişti.

"20 Mayıs'ta tamam"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, aday belirleme süreci konusunda yaptığı açıklamada ‘'2 bin 319 başvuru var. Bütün adaylarla mülakat yapıldı ve süreç tamamlandı. Bu hafta ise il ve ilçe örgütlerinden gelen öneriler toplanacak. Bölgesel dengeler gözetilecek. Sivil toplum örgütlerine de görüş sorulacak. 20 Mayıs tarihindeki Parti Meclisi toplantısında listeler kesinleşmiş olacak" dedi.

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