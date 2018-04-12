"CHP'de 48'ler boy gösterdi; cumhurbaşkanlığı seçimine sağdan da oy alabilecek bir sol aday çıkarılmalı"

“Demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye istiyoruz” sloganını kullanan ve Tüzük Kurultayı'nda yayımladıkları deklarasyonla kendilerinden söz ettiren 48’liler Gurubu CHP'de yeniden boy gösterdi. Milletvekili sayısında azalma olan 48’liler Grubu'nun önceki gün kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıda, CHP'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için sağdan da oy alabilecek bir aday çıkarmaları gerektiği kararına varıldı ifade edildi.

Kulislerde 48'liler Grubu'nun cumhurbaşkanlığı adayından, belediye başkanlığı adaylıklarına kadar sürecin önemli konularını ele aldıkları konuşuluyor. Önerilerin sıralandığı toplantının, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Cumhurbaşkanlığı aday yoklamasından, seçim ittifakına yönelik temaslar öncesinde yapılması ise kulislerde anlamlı bulunuyor.

“Sağdan oy alacak sol Cumhurbaşkanı adayı”

48’liler Grubunun toplantısında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları konusunda oluşturulan “Sağdan oy alabilecek sol aday” profili dikkat çekiyor. Bunun, Saadet Partisi (SP) tarafından önerilen Abdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylığı arasında s'ıkışan! CHP yönetimine parti içinde yükselecek bir ses olarak nitelendirildiği de aktarılan bilgiler arasında.

“PM ve MYK’dan adaylıklarını açıklayanlara tepki”

Toplantıda, resmi seçim takvimi açıklanmadan ve partinin bu konuda izleyeceği tutum belirlenmeden milletvekillerinden belediye başkanı adaylıklarının açıklanmasının doğru olmadığı kararına varıldığı belirtildi. Parti Meclisi (PM), Merkez Yönetim Kurulu (MYK)‘de görev yapan ve aday olan ya da aday olacak milletvekillerini görevlerinden istifa ederek parti içinde haksız rekabete neden olmamaları gerektiği de toplantıda vurgulananlar arasında yer alıyor.

“Hizip değil, partisine katkı veren gurubuz”

T24’ün aldığı bilgilere göre, 48’liler milletvekili Grubu kendilerinin hizipçi bir anlayış değil, partisine katkı sunan gurup olarak nitelendiriyor, tabandan yükselen seslere aracılık ettiklerini ifade ediyor.

Son toplantıda belirlenen önerilerin genel başkana sunulma yöntemi konusunda henüz bir karar alınmadığı ifade edildi.

