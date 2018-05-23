CHP'de 24 kadın aday üst sıralarda

CHP’de 24 Haziran seçimleri için istifa eden 24 il başkanından 9’u liste başı oldu, ancak yalnızca 5’inin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Adaylık için görevinden ayrılan Çorlu ve Lüleburgaz belediye başkanları listelerde yer bulamazken, toplam 137 kadın adayın bulunduğu listelerde yalnızca 24 kadının seçilme ihtimali yüksek yerlerden aday gösterilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP’nin Adana, Afyon, Ankara, Bartın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tekirdağ’dan kadın vekil çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP’nin mevcut kadın milletvekili sayısı, Şafak Pavey’in 19 Kasım seçimlerinden sonra istifa etmesi üzerine 19’a düşmüştü.

10 il başkanı listeye giremedi

Görevlerinden istifa ederek aday adayı olan Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Düzce İl Başkanı Zekeriye Tozan, Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere, Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur ve Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin liste dışı kaldı.

9 başkan liste başı Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık, Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Giresun İl Başkanı Necati Tığlı, Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver, Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ve Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu ise illerinde liste başı oldu. Bu adaylardan 5’nin milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milletvekilliği için görevlerinden ayrılan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ile Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan da aday gösterilmeyen isimler arasında yer aldı.

Öğütçü liste dışı kaldı

İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, tepkiler üzerine yeniden milletvekili adayı gösterilmesi, yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün adaylığına mal oldu. İlk listede, İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday görünen Işık Öğütçü, Ali Şeker’in adaylığı nedeniyle liste dışı kaldı. Öğütçü’nün başka bir yerden aday gösterilmesi ya da bir alt sıraya kaydırılması tercih edilmedi.