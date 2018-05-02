CHP'de 24 il başkanı adaylık için istifa etti; işte o isimler

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 30 Nisan tarihi itibarıyla milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları başladı. Belgelerini ilk teslim eden isimlerden birisi de Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu oldu. CHP'de toplam 24 il başkanı 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri için istifasını verdi. Metropollerden yalnızca Ankara ve Adana’dan istifa geldi.

CHP’de aday adaylığı için başvuru ücreti kadınlarda, gençlerde ve engellilerde 5 bin, erkeklerde ise 10 bin lira. Başvurular 7 Mayıs’ta sona erecek.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden ve aralarında Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’in de bulunduğu il başkanları şöyle:

“Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Burdur İl Başkanı Osman Gök, Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Zonguldak İl Başkanı Umut Başoğlu, Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık, Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, Giresun İl başkanı Necati Tığlı, Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz, Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, Düzce İl Başkanı Zekeriye Tozan, Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere, Yalova İl Başkanı Ertan Şener, Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur, Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin. Milletvekilliği için Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ile Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan da görevlerinden ayrıldı.

Beko ve Bozoğlu aday

CHP’den adaylık için kamu görevinden istifa edenler de oldu. DİSK Başkanı Kani Beko, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) Ahmet Ersen Özsoy ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi başdanışmanı Turgay Bozoğlu Çankaya Belediyesi’ndeki başkan yardımclığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekilli aday adayı oldu. CHP Ankara eski il başkanlarından ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Şengül de aday adaylığı için üniversiteden ayrıldı.

16 Nisan referandumunda “hayır’’ oyu kullanacağını açıklamasının ardından işine son verilen Kanal D’nin eski sunucusu İrfan Değirmenci CHP’den milletvekili aday adayı olmak için başvurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, milletvekili aday adaylarına sözlü mülakat yapılması için 5 genel başkan yardımcısını görevlendirdi. Görevli genel başkan yardımcıları:

Çetin Osman Budak, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Faik Öztrak.

Görevli genel başkan yardımcıları aday adaylarıyla bire bir görüşmeler yapacak ve bilgi notları hazırlayacak.