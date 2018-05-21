CHP'de 2 dönem milletvekilliği ardından liste dışı kalan Eren Erdem: Birilerine yaranamadım

CHP'nin milletvekili listesinde yer almayan Eren Erdem demokrasi için çalışacağını belirterek, "Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım" şeklinde açıklama yaptı.

CHP’nin milletvekilleri adayları belli oldu. Gazeteci kökenli Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay’a yeniden aday gösterilmedi.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in öncülüğünü yaptığı, Orhan Sarıbal, Ali Şeker, Niyazi Nefi Kara’nın destek verdiği gruptan sadece Böke ve Sarıbal listelerde yer buldu. Haluk Pekşen, Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz ve Selina Doğan’ın isimlerinin de listede yer almadığı belirtildi.

Aday listesinde yer almayan CHP İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve Barış Yarkadaş, Twitter’dan açıklama yaptı. Erdem, “Vekillik önemli değil. Önemli olan, Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız” derken; Yarkadaş, “Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İsminin Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer alması üzerine Erdem, şu paylaşımı yaptı: “Eren Erdem Twitter’da TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!”

Erdem şu Twitter'dan şu paylaşımları yaptı: