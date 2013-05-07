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CHP, Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Tarık Coşkun'u görevden aldı

Tarık Coşkun'un yerine Cemal Şahin atandı

07 Mayıs 2013 21:18

CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Tarık Coşkun, Genel Merkez kararıyla görevinden alındı.

Kararın ardından Tarık Coşkun, yerine atanan Cemal Şahin'e görevi devrederken basın açıklaması yaptı. 2005'ten bu yana Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Coşkun, Genel Merkez tarafından bir gerekçe gösterilmeden görevden alındığını söyledi. CHP'nin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

'MYK'da görevden alınmamız yönünde karar çıktı. Bu karara saygı duymak zorundayız. Hiçbir irade, CHP'nin üzerinde değildir. Benim için hala asıl olan CHP'dir. Çünkü isimler gelip geçicidir. Bu duruşumuz devam edecektir. Tarık Coşkun'un görevden alınması ya da kalması teferruattır. Olayı kişiselleştirmeyeceğim, polemik yaratmayacağım ve herkesi vicdanıyla baş başa bırakacağım. Ben, CHP'nin neferi olarak örgütümüzün emrinde yine mücadele edeceğim.'

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