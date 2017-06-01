CHP: Zeytinimize, kıyımıza, meramıza dokundurmayız!

Cumhuriyet Halk Partisi, zeytinlikleri sanayiye açmayı öngören yasa tasarısına ilişkin “Üretim Reform Paketiyle hiçbir ilgisi olmayan, komisyonumuzun uzmanlık alanına girmeyen zeytincilik, kıyı ve mera düzenlemelerinin Tarım, Orman ve Çevre Komisyonuna havale edilmesi ya da bir alt komisyon kurularak bu maddelerin ayrıntılı tartışılması ve bu süre zarfında sanayiye ilişkin maddelerin komisyonumuzda görüşülmeye devam edilmesi yönündeki çağrımız da iktidar tarafından reddedilmiştir” açıklaması yaptı.

CHP’den yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzda görüşülen torba yasa tasarısının zeytinlikler, kıyı ve meralar ile ilgili maddelerini içeren toplam 7 maddesinde, hiçbir uzlaşıya girmeksizin, bu maddelerin tasarı metninden çıkarılması yönündeki önergelerimizi 30 Mayıs 2017 Salı günü Komisyon Başkanlığına teslim ettik ve iki gün boyunca bu önergelerimizi hiçbir surette geri çekmedik.



Zeytinliklerin, kıyıların ve meraların imara açılmasına sürekli karşı çıktık ve tasarı metninden çıkarılmasını istedik.



Bahse konu maddeler, önceki açıklamalarımızda ve komisyon tutanaklarında yer aldığı üzere, “zeytinciliğin ölüm fermanıdır, mera ve kıyıların daha fazla yapılaşmaya açılması adımıdır” diyerek itirazlarımızı yaptık.



Komisyondaki görüşmeler ve ısrarlı tutumumuz sonucunda iktidar, tasarının 2 ve 3 üncü maddelerini tasarıdan tümüyle çekmiştir. Bu maddeler, ısrarımız sonucunda, tüm partilerin ayrı ayrı önergeleriyle geri çekilmiştir. İktidar partisi bizim ısrarlarımıza ve önergelerimize uyum sağlamış, tasarıdan bu zararlı maddeler oybirliğiyle çıkarılmıştır. Çünkü bu maddelerin sanayileşmenin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi ile hiçbir ilgisi yoktur.



Tasarının 4 üncü maddesinin de tasarı metninden çıkarılması yönündeki ısrarımız ve önergemiz, uzun tartışmalar sonucunda iktidar tarafından kabul görmemiştir. İktidar partisi milletvekilleri, aynı maddede verdikleri 3 farklı önergeyle, tasarının 4 üncü maddesinde değişikliğe gitmiştir. Biz bu önergelerin tamamına ret oyu verdik ve 4 üncü maddenin de tasarıdan çıkarılması yönündeki önergemizde ısrarcı davrandık.



Bunu Meclis genel kurulunda da sürdürmeye devam edeceğiz, çünkü siyasetin gölgesi altında görev yürütecek, muğlak bir kamu yararı kavramıyla valilikler bünyesinde işleyecek bir Kurul, zeytinlik sahalarında sanayileşme, madencilik, tesisleşme ve yapılaşma faaliyetine karar verebilecektir.



Mevcut Kanun, zeytinlikleri çok net biçimde korurken, bu tasarı getirdiği istisna hükümlerle zeytinliklerin ölüm fermanını hazırlamakta, Kurulun vereceği kararla her türlü kimyasal atık bırakacak, toz ve duman çıkaracak tesisin yapılmasına ve işletilmesine izin verecektir. Kanunun bir cümlesi zeytinlikleri korurken, “ancak” diye başlayan diğer cümlesi korunan zeytinlikleri Kurul marifetiyle yok edebilecektir. Buna asla izin vermeyiz, asla bu konuda uzlaşmayız.



Ayrıca, tasarının “Üretim Reform Paketiyle hiçbir ilgisi olmayan, komisyonumuzun uzmanlık alanına girmeyen zeytincilik, kıyı ve mera düzenlemelerinin Tarım, Orman ve Çevre Komisyonuna havale edilmesi ya da bir alt komisyon kurularak bu maddelerin ayrıntılı tartışılması ve bu süre zarfında sanayiye ilişkin maddelerin komisyonumuzda görüşülmeye devam edilmesi yönündeki çağrımız da iktidar tarafından reddedilmiştir.



Önergelerimiz açık, tavrımız nettir.



Zeytinimize, Kıyımıza, Meramıza Dokundurmayız! Gerçek durum budur, tutanaklara da böyle geçmiştir.



Bazı medya organlarında çıkan “İktidar ve Muhalefet Uzlaştı” yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tasarının zeytincilik, mera ve kıyıya ilişkin maddelerinin tasarıdan tümüyle çıkarılması yönündeki önergelerimiz komisyon başkanlığına verilmiş ve geri çekilmemiştir, konuşmalarımız da bu çerçevede yapılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”