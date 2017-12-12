CHP, Zarrab'ın yalısını İBB Meclisi'ne taşıdı: Zaten Ebru Hanım da taşınmış; gelin nam için yıkalım

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği iddiasıyla 20 ayı aşkın süre önce New York'ta tutuklanan ve yargılandığı davada ilerleyen süreçte tanık olarak ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'a ait 2 yalının kaçak bölümleri CHP meclis üyelerinin verdiği önergeyle yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gündeme geldi.

Kaçak olan bölümlerin ne zaman yıkılacağı sorulduğu önerge ile ilgili konuşan CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Zarrab, Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt dışında rezil ediyor. Boğaz’daki yalı ve diğer köşklerin imara aykırılıklarının yıkılması gerekiyor. Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım" derken; AKP'li Faruk Aydın "Encümen kararı alınmış durumda. Süreç devam ediyor. O gün gelecektir diye düşüyorum” dedi.

ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın kaçak bölümleri olduğu tespit edilen yalılarına ilişkin konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gündeme geldi. CHP’li meclis üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından verilen önergede, söz konusu yapıların ne zaman yıkılacağı soruldu.

"Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım"

İBB Meclisi’nde konuşan CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Zarrab, Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt dışında rezil ediyor. Boğaz’daki yalı ve diğer köşklerin imara aykırılıklarının yıkılması gerekiyor. Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım. Bir yıkalım hayırlısıyla” diye konuştu.

AKP'den açıklama: Karar alındı, o gün de gelecektir

CHP'li Sağ'ın ardından söz alan AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, “Söz konusu yalı ile ilgili encümen kararı alınmış durumda. Yasal süreç devam ediyor. O gün de gelecektir diye düşünüyorum” dedi.

Aydın’ın konuşmasının ardından; CHP’li meclis üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından verilen soru önergesi, İBB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilerek İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a sunuldu.

CHP'li Sağ: Yıkımın yapılmasını bekliyoruz

Meclis’teki oturumun ardından Hüseyin Sağ, şunları söyledi:

“Öncelikle Rıza Sarraf ABD’de şu anda yargılanmakta. Türkiye Cumhuriyeti resmî makanları Rıza Sarraf’ı casus ilan etti. Bizim de Rıza Sarraf ile ilgili yalısı ve diğer köşkü ile ilgili savcılığa suç duyurumuz vardı. Savcılık, Rıza Sarraf hakkında her iki suçtan dolayı 10’ar yıl dava açtı. Diğer bir davalı taraf da Ebru Gündeş, yalıda. Biz şunu söylüyoruz: Madem bu adam Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar verdi, casus olarak ilan edildi. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Mevlüt Uysal’a bağlı. Biraz önce önerge verdik. Casuslukla suçlanan Rıza’nın yalılarının ve köşkünün imara aykırı olan yerlerini yıkın. Yıkın ki Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün tuttuğu tutanaklar da yerine getirilsin. Encümen kararı da alınmış. Encümen kararlarının gereklerini iki yıldır yapmıyorlar. Artık herhalde casus ilan edildikten sonra yapılacağını umuyorum. Şimdi yıkımın yapılmasını bekliyoruz.”