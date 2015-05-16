CHP 'Yüzyılın Projesi'ni 21 Mayıs’ta açıklıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir konuşulan seçim kozunu 21 Mayıs’ta İstanbul’da açıklayacağını söyledi. “Yüzyılın Projesi” dediği projenin içeriğini sır gibi saklayan Kılıçdaroğlu, ‘AKP’nin kazandığını gösteren anketlerin yanlış çıkabileceğini’ de ifade etti.

Söz konusu projenin hükümeti eleştiren bir proje olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘Türkiye için yapabileceklerini’ anlatacağını ekledi. Acaba Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl önce söz verdiği ‘Çılgın’ Kanalİstanbul projesi gibi bir dev proje mi olacak? “Hayır, bizimki akılcı” dedi. “Milyonları heyecanlandıracak bir şey mi?” sorusuna ise “Heyecanlandırması lazım” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu dün Ankara’dan Kahramanmaraş’a uçarken gazetecilerin saorularını yanıtladı. Hürriyet'ten Murat Yetkin'in haberine göre, CHP’nin çalıştığı reklam şirketinin Amerika’daki bir anket şirketine Ankara, İstanbul, İzmir için bir anket yaptırdığını, Ak Parti’nin yüzde 37-38, CHP’nin ise 30’u geçtiğini belirtti. Ama anketlere fazla itibar etmediğini de ekledi: “İngiltere seçimlerindeki tablo burada da söz konusu olabilir, AKP’yi kazanıyor gösteren anketler yanlış çıkabilir.”

Kılıçdaroğlu, HDP’nin barajı geçebileceğini düşünen Kılıçdaroğlu, şunları söyled:

“Geçmemesi demokrasi açısından eksiklik olur. Hem milli irade diyeceksiniz, hem yüzde 9 oy almış partiyi Meclis’e sokmayacaksın...”

Ama HDP’nin yüzde 10’u geçmesi Erdoğan’ın başkanlık sistemine geçiş için anayasa değişikliği hedefini de bozabilir.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Başkan olma ihtimali yok” dedi ve ekledi:

“Öyle bir şansı yok. Başkanlığı gerekçe gibi kullanıp AKP’ye oy istiyor. Milleti de affedersiniz aptal yerine koyup tarafsızmış gibi yapıyor. Aslında bu sürece itiraz etmesi gereken Davutoğlu. Başbakan mı, değil mi, belli değil. Ama öyle bir iradesi de yok, gücü de yok..”

Peki, Kılıçdaroğlu neye dayanarak bu kadar kesin konuşuyor?

Cevap: “Halkın değerleriyle alay ediyor. Toplumun şöyle bir yapısı var. Seni 3 dönem başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı, ama yerinde durmuyor, hep fazlasını istiyor.”

Ama Erdoğan hâlâ kalabalıklar toplamayı başarıyor. Ona ne diyor Kılıçdaroğlu?

Cevap: “Kalabalıklar eskisi gibi değil. Onu görüp kendisine çeki düzen vermesi lazım. Ama o lüks hayat yaşıyor, 1100 odalı sarayda yaşıyor, Lale Devri yaşıyor 17 milyon yoksulu olan ülkede. İngiliz Başbakanı (Downing Sokağı) 10 numarada yaşıyor, kapıdan çıkınca sokağa adım atıyor. Biz İngiltere’den daha mı zenginiz?”