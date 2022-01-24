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CHP, yurt dışı temsilciliklerine yapılan atamalar için Meclis araştırması istedi

"Tek Adam Rejimi, kamudaki atama ve görevden almalarda liyakatin ve görevin gerektirdiği birikim ile becerilerin yerine partiye, belli cemaatlere ve Saray’a sadakati ölçüt saymıştır"

24 Ocak 2022 23:30

CHP, yurt dışı temsilciliklerine yapılan atamaların; Türkiye’nin çıkarlarına ve saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle TBMM tarafından araştırılması için önerge verdi.

Önergede, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin yurtdışında görevlendirilecek kamu personelinin açıktan da atanabilmesine imkân tanıyarak liyakat sistemini ortadan kaldırmıştır. Tek Adam Rejimi, kamudaki atama ve görevden almalarda liyakatin ve görevin gerektirdiği birikim ile becerilerin yerine partiye, belli cemaatlere ve Saray’a sadakati ölçüt saymıştır. Kurum dışından yapılan siyasi atamalarla, atandığı makam hakkında yeterli eğitimi ve devlet hizmeti olmayan, kurumunu dahi tanımayan tecrübesiz kişilerin elinde bakanlıkların birikimi çürütülmüş, devletin refleksleri zayıflatılmıştır" denildi.

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