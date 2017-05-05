CHP, YSK'nın 10 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 10 Yüksek Seçim Kurulu üyesi hakkında 16 Nisan günü yapılan referandumda, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılması talepli şikâyette bulundu.

CHP'nin Yargıtay üyeleri için Yargıtay'a, Danıştay üyeleri için ise Danıştay'a başvurulan şikayete ilişkin dilekçelerinde şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun 16.04.2017 tarihinde yapılan halk oylamasında sandık kurullarınca mühürlenmeyen oy zarfı ve pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin 16.04.2017 tarih ve 560 sayılı kararındaki hukuka aykırılıklar nedeniyle Kurul üyeleri ve aynı zamanda Yargıtay/Danıştay üyeleri olan, yukarıda belirtilen kişiler hakkında soruşturma yapılması talebidir.''