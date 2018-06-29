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CHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto etti

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve İl Teşkilatı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını protesto etti

29 Haziran 2018 15:51

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve İl Teşkilatı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını protesto etti. İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Soyismi, Soylu olan İçişleri Bakanı, soysuz bir açıklamaya imza atmıştır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Valilere, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması” konusundaki talimatına, CHP teşkilatlarından tepki geldi. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen protesto açıklamasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı ve parti üyeleri katıldı. Burada bir basın açıklaması yapan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını hatırlatarak, “Toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu, sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Soy ismi, Soylu olan İçişleri Bakanı, soysuz bir açıklamaya imza atmıştır” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Alandan detay görüntüler
-CHP il başkanı Abdullah Yaşar’ın açıklaması
-Detay

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