CHP yönetiminde yeni atama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Bülent Tezcan kimdir?

18 Mayıs 1965'te köy enstitüsü mezunu öğretmen baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak Samsun Havza'da doğdu. Babasının adı Ferhat, annesinin adı Hanım'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren politikayla ilgilenmeye başladı.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Öğrenci dernekleri ve gençlik hareketi içinde mücadeleye devam etti. 1989 yılında Fakülteden mezun olup Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. 1990 yılında Aydın ili Kuşadası ilçesine yerleşti. Avukatlık stajını Aydın Barosunda tamamlayıp Kuşadası'nda serbest avukatlığa başladı.

1990 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kuşadası ilçe örgütüne kayıt oldu. Birleşme sürecine kadar SHP ilçe yönetim kurullarında görev aldı. 1995 yılında CHP SHP birleşme sürecinde ve birleşmeden sonra da yönetim kurullarında görev yaptı. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyesi adayı oldu. 1999 yılında Kuşadası İlçe Başkanlığına getirildi ve 2002 yılına kadar 3 yıl bu görevi sürdürdü.

2002 genel seçimlerinde Aydın milletvekili adayı olup ilçe başkanlığından ayrıldı. 2003 yılında Aydın il başkanlığına seçilen Tezcan 2007 yılına kadar 4 yıl il başkanlığı yaptı. 2007 yılında tekrar milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığından ayrıldı. Milletvekili seçilemeyen Tezcan 2011 yılına kadar sade bir üye olarak parti çalışmalarına devam etti. 2011 seçimlerinde Aydın milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

Bu süre içinde siyasi çalışmalarının yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici konumlarında çalıştı.

1996 – 2003 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk ve Turizm Hukuku dersleri verdi. Bu dönemde hazırladığı Turizm Hukuku kitabı 2002 yılında Yetkin Yayınlarından yayınlandı. 2008 – 2010 yılları arasında aynı üniversitenin Aydın Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Basın Hukuku dersleri verdi.

2011 yılında 24. Dönem parlamentosuna Aydın Milletvekili seçilen Tezcan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasımda 2015 seçimlerinde de 26. Dönem milletvekili seçildi. Halen Aydın milletvekili olarak görev yapmaktadır.

2012 yılı 34. Olağan Kurultayında Parti Meclisine seçilen Tezcan evli ve 2 çocuk babasıdır.