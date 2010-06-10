CHP yönetimi: Dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yanayız

T24

‘James Bond’lar var’

Deli saçması iddialar

CHP’den Ergenekon fezlekesi için hodri meydan:CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Baykal’ın başına gelen Kılıçdaroğlu’nun başına gelebilir” sözlerini ‘tehdit’ olarak nitelendirerek, “Bizim herhangi bir şeyden korkumuz yoktur ama sayın Arınç bu açıklamasıyla suçüstü yakalanmıştır” dedi. Radikal'de yer alan haberde Hamzaçebi, İki CHP’li hakkında düzenlenen fezlekelerin TBMM’de oylanarak kabul edilmesi konusunda endişeleri olmadığını belirtirken, hakkında fezleke düzenlenen CHP’li Ahmet Ersin, TBMM’ye başvurarak dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyeceklerini söyledi. Sohbet toplantısı düzenleyerek AKP’lilerin açıklamalarını eleştiren Hamzaçebi şu görüşleri dile getirdi:Fezkelelerden korkumuz yok: (CHP’li Ahmet Ersin ve Erol Tınastepe hakkında Ergenekon davası ile ilgili fezleke düzenlenmesi ile ilgili soru üzerine) Kuvvetler ayrılığı demokrasinin teminatıdır. Kuvvetler ayrılığı hükümet tarafından en son örneği Anayasa değişikliğinde görüleceği üzere yok edilmek istenmektedir. Bu fezleke bu çevrede değerlendirmesi gereken fezlekedir. Ben şunu öneriyorum, talep ediyorum: Biz TBMM’de oylanarak kabul edilmesi taraftarıyız. Hiçbir endişemiz yoktur. TBMM’de bekleyen bütün fezlekelere yönelik dokunulmazlıkların oylanarak kaldırılması kanaatindeyiz.İki arkadaşımızın dokunulmazlığı şartsız kaldırılsın: CHP olarak biz Ergenekon davası ile ilgili fezlekesi bulunan iki milletvekilimizin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek vermeye hazırız. Bu konuda hiçbir endişemiz yoktur. Arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaların milletvekili olarak görevlerine ve hukuka uygunluğu konuşunda bir endişemiz yoktur. Dokunulmazlık dosyalarını getirsinler kaldıralım. Bu Meclis’te bekletilen dosyalarla ilgili olarak diğer milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için de bir şart, bir koşul değildir. İlk olarak bizim arkadaşlarımızın dokunulmazlıklarını kaldıralım. Bu belki bir başlangıç olur. Meclis’te bekleyen dokunulmazlık dosyaları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilk adımı söz konusu iki arkadaşlarımızın dokunulmazlığını kaldırarak atmaya hazırız.Herkes yargılansın ama...: (Ergenekon davasına bakan Mahkeme Başkanı Köksal Şengün ile ilgili iddialar ve Şengün’ün açıklamaları): Biz suçlu olan ve suçlu olduğuna ilişkin ciddi iddiaları olan herkesin yargılanması gerektiğini düşünürüz. Bu konuda herhangi bir koruyucu tavrımız yoktur. Ancak hükümetin ve bir kısım görevlilerin bu konudaki tutumu, yargının bağımsızlığına gölge düşürecek niteliktedir. Bu tip iddiaların bir süzgeçten geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onlara şüpheyle yaklaşıyoruz ama doğru neyse şüphesiz yargı bunu ortaya çıkaracaktır.Arınç suçüstü yakalanmıştır: (Arınç’ın Deniz Baykal’ın başına gelenlerin Kılıçdaroğlu’nun da başına gelebileceğine dair yorumunu değerlendirirken) Bu açıklama, şantajın ötesinde tehdit havası kokmaktadır. Bu, CHP’nin önceki Genel Başkanı Baykal’a yönelik olarak gerçekleştirilen kaset komplosunun arkasında hükümetin parmak izlerinin olduğunu gösterir. Ayrıca, Kılıçdaroğlu ile ilgili hükümet elinde herhangi bir şey tutuyorsa, derhal ortaya koysun. Bizim herhangi bir şeyden korkumuz yoktur ama Arınç bu açıklamasıyla suçüstü yakalanmıştır. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, hakkında düzenlenen fezlekedeki iddiaların tümüyle “deli saçması” olduğunu ve ‘dedikodu’lara dayandığını söyledi. Ersin, “Hiçbir hukuki değeri yoktur. Hiçbir önemi olmayan, yazılı kâğıttan ibaret bir fezleke olarak görüyorum” dedi. Bunun kendilerini sindirmeye dönük bir girişim olduğunu kaydeden Ersin, şunları söyledi:“Anlaşılan o ki gizli tanıkları ‘onunla görüş, bununla görüş’ diye yönlendirerek görüntü almaya dönük bir tuzak hukukunun Erzurum’da geçerli olduğu anlaşılıyor. Benimle 19 Şubat sabahı otel restoranında kahvaltı yaparken görüşmeye gelen 7-8 kişiden birisinin gizli tanık olduğu iddia ediliyor. Benimle kimse gizli tanık sıfatıyla bir görüşme yapmadı. Kaldı ki benimle görüşen yedi sekiz kişiden birisi ‘gizli tanığım sizinle görüşmek istiyorum’ deseydi yine görüşürdüm. Ben hem milletvekiliyim, hem İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim.”Fezlekede elinde bir bond çantası olduğu ve ‘duvarın dibine bıraktığı’nın yazıldığını hatırlatan Ersin “Benim bond çantam yok ama James Bond’luğa özenen bazı kişilerin olduğu anlaşılıyor” diye konuştu.Dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na ve Karma Komisyona başvuracaklarını kaydeden Ersin, “Çünkü bu tür deli saçması iddialarla, tuzak hukukuyla bizi sindirmeye çalışanlarla hukuk önünde hesaplaşmak istiyoruz.Dokunulmazlığımız kaldırılmazsa tepkimiz çok sert olur. Kalpazanlık yaptığı, çete kurduğu yolsuzluk yaptığı nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenlerin bizim arkamıza saklanmalarına izin vermeyiz” diye konuştu. Ersin, bu konuyu Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gündemine de getireceğini söyledi.