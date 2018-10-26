CHP yerel seçimler için strateji değiştirdi; kullanılacak dil sağ kesime değil herkese hitap edecek

CHP’nin 31 Mart 2019’daki yerel seçimlere yönelik strateji ve hedeflerini belirlediği çalışmada yer alan “Entelektüel, akademik ve elitisit bariyerleri aşıp, sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşma” hedefi kamuoyunda ve parti içinde tepki çekince “kullanılacak dil toplumun bütün kesimlerine hitap edecektir” diye değiştirildi. Çalışmadan “muhafazakâr partilerle yapılan ittifaka” değinilen bölüm de çıkarılarak ittifakın tüm kesimleri kucaklayacağı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’de yerel seçimler için hazırlanan “Yerel Seçimler 2019 Strateji, Yöntem, Hedefler, Yapı, Öncelikleri ve Öneriler” adlı çalışmada partinin yerel seçimlere yönelik izleyeceği stratejiler yer alıyordu.

CHP ’nin yerel seçimlerde çalışma planını şekillendirmek için kullanacağı söz konusu çalışma; gelen eleştiriler ve öneriler kapsamında revize edilirken, tartışmaya neden olan pek çok ifadeyle ilgili önemli değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı. Tartışmaya neden olan ifadeler tamamen çıkarılarak söz konusu bölüm yeniden yazıldı. Yeniden yazılan bölümde “Farklılıkların birbirine saygı gösterdiği ve bir arada yaşadığı, etnik ideolojik kimliklerden çok ortak paydada buluşturan kimlikleri öne çıkartacak söylemler geliştirilecektir. Kullanılacak dil toplumun bütün kesimlerine hitap edecektir. Üretilecek kentsel politikalarda sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik esas olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Tartışmaya neden olan çalışmada, “Muhafazakâr kesimle yapılacak ittifaklar önemli. Saadet Partisi ittifakının oluşturduğu bir rüzgâr var. Ciddi miktarda oya dönüşmese de sembolik anlamda muhafazakâr dünyada CHP algısına dair ezberleri bozan bir kulak verme davranışına yol açtı” ifadelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni çalışmada, “Kurulacak ittifak bir seçim ittifakından ziyade kutuplaşma ve korku siyasetine karşı kentlerimizi ve ülkemizi yeniden inşa edecek, tüm kesimleri kucaklayacak nitelikte olacaktır. Kurulacak ittifakın siyasi parti düzeyini aşacak şekilde STK, hemşeri dernekleri gibi toplumsal teması güçlü yapılar ile işbirliği geliştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Tek yöntem olmayacak

Yenilenen çalışmada aday belirleme yöntemlerine ilişkin bilgiler de yer aldı. Bu kapsamda, aday belirleme süreçlerinde tek yöntemin uygulanmayacağı belirtilerek, “Teşkilatımızdan ve üyelerimizden gelen veriler ışığında yerellerdeki yöntemlerimizi belirleyeceğiz. Bunlardan bazıları daha önce de örgütlerimizde çeşitli zamanlarda denediğimiz; önseçim, temayül yoklaması, anket sonucu ve merkez ataması gibi yöntemler olacaktır. Her yerde aynı yöntemi uygulamanın güçlüğü de ortadadır” ifadeleri yer buldu.

Kılıçdaroğlu Kocaoğlu ile buluştu

Yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme gerçekleştiren Kocaoğlu, ilçe turlarından edindiği izlenimleri paylaştı. Büyükşehir belediye başkan adayları ve ilçe adayları üzerine istişare yapan iki ismin 40 dakika boyunca yaptığı görüşmede birçok adayın ismi masaya yatırıldı.

Aday gösterilmesi beklenen isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Tacettin Bayır ve Murat Bakan yer aldı.