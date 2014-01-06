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CHP, ‘yeniden yargılanma’ paketini açıkladı

CHP’li Engin Altay: Salt dijital verilere dayalı deliller delil başlangıcı niteliğinde sayılacak ki şimdi delil sayılıyor. Dijital veriler hükme esas alınmayacak ve yeniden yargılanma sebebi sayılacak

06 Ocak 2014 18:55

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından, Grup Başkanvekili Engin Altay ve partinin hukukçu Muğla Milletvekili Süha Aldan ‘yeniden yargılanma’ paketinin genel hatlarını düzenledikleri basın toplantısında açıkladı. TBMM Başkanlığı’na bugün ya da yarın verilecek yasa teklifi, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) , tanık koruma Yasası’nda değişiklik ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘ihlal kararı’ vermesine ilişkin birçok düzenleme içeriyor. Teklifte, hükümlü milletvekillerinin yargılanmasının yasa dönemine bırakılmasını öngörüyor. Teklifle, tanık koruma da Amerikan modeli esas alınıyor. Yani, tanık gerçek kimliği ile mahkemede ifade verecek. Daha sonra kimliğini değiştirmek isterse estetik olabilecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını teklifimizde öngörüyoruz. Yargıtay'da kesinleşmiş dosyalar için ise ki bu Balyoz tutuklularını Engin Alan'ı ilgilendiren bir durum, salt dijital verilere dayalı deliller delil başlangıcı niteliğinde sayılacak ki şimdi delil sayılıyor. Dijital veriler hükme esas alınmayacak ve yeniden yargılanma sebebi sayılacak" dedi. Altay’ı sözleri şöyle:

"Bu akşam ya da yarın TBMM Başkanlığına sorunu çözücü, adaleti sağlayıcı yeni bir paketi sunacağız. Bu pakette özetle, Terörle Mücadele Kanununun savunma hakkını sınırlayan bazı düzenlemelerinin iptalini öngörüyoruz. Bu paketle gizli tanık uygulaması ve tanık koruma yasasında kimi düzenlemeleri öngörüyoruz.

Şu anda devam eden özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili düzenleme tabi hakimlik ilkesinden aykırılıktan dolayı yine bizim önerimizin içinde yer alacak. Bu mahkemelerdeki dosyaların olağan mahkemelere devredilmesiyle ilgili düzenlemeyi de bu paketin içine koyacağız. Yargıtay'da temyiz incelemesinde bulunan dosyalar tabi hakimlik ilkesinin gereği olarak yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bozulacak şekilde bir düzenlemeyi öngörüyoruz.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını teklifimizde öngörüyoruz. Yargıtay'da kesinleşmiş dosyalar için bu Balyoz tutuklularını Engin Alan'ı ilgilendiren bir durum, salt dijital verilere dayalı deliller delil başlangıcı niteliğinde sayılacak ki şimdi delil sayılıyor. Dijital veriler hükme esas alınmayacak ve yeniden yargılanma sebebi sayılacak."

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