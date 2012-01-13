CHP: Yeni Kenan Evren’lerin önü açılmıştır

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Anayasa Komisyonu’ndan geçen Cumhurbaşkanlığı yasa tasarısı için, “ Yeni Kenan Evrenlerin önü açılmıştır.1980 de tamamlanamayın ihtilalin son aşamasıdır” dedi. Halk oyuyla seçilen bir cumhurbaşkanının, bu düzenlemeyle halka hesap vermeyeceğini anlatan Kart, “Halka hesap vermeyeceksin. Meclis araştırması, soruşturması yapılamayacak. Hiçbir şeklide adli denetim yapılamayacak. Aslında getirilen tasarıyla 1980 de tamamlanamayın ihtilalin son aşamasıdır.Türkiye’de artık en iyimser ifadesiyle söylüyorum demokrasisi artık Orta Asya tipi demokrasidir. Ülkemize hayırlı olsun diyorum”.



Türmen: Gül, son iki yılın yetkisini anayasadan almayacak



CHP’nin Anayasa Komisyonu Üyeleri Atilla Kart, Süheyl Batum, Rıza Türmen, Uğur Bayraktutan TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı seçimi düzenlemesinin yasayla yapılmasının anayasaya aykırılığının anlatıldığı toplantıda Rıza Türmen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün durumuna dikkat çekti ve “ Cumhurbaşkanı, bundan sonraki iki yılın yetkisini anayasadan değil, yasadan almış oluyor” dedi. Türmen’in değerlendirmesi şöyle:



'Cumhurbaşkanının konumunu zayıflatacak'



“Şimdiye kadar, Cumhurbaşkanlığıyla bütün düzenlemeler Anayasa ile yapılmıştır. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı Anayasal bir kurumdur. Şimdi cumhurbaşkanının bundan sonraki iki yıllık süresi kanunla sınırlanmıştır. Büyük bir zaafa yol açacaktır. Cumhurbaşkanının konumunu zayıflatacaktır. Telafisi zor güçlüklere yol açacaktır.



'Referandumda 5artı 5’tir'



Beş yıl için cumhurbaşkanı seçilmiştir. Referandumda 5 artı 5 yıldır. Anayasa da yer alan düzenleme yasayla değiştirilmiş oldu. Yasayla anayasa değiştirilmiş oldu. Bu başka bir hukuksuzluk örneğidir. Yani Gül 7 yıl için seçilmiştir, bundan sonra 5 artı 5 olacak demek mümkün değildir. Cumhurbaşkanı bundan sonraki iki yılını anayasadan değil kanundan yetkisini almış olacaktır. Gerçekten AKP, kendi liderlerini çok çok seviyorlarsa hukuku bu kadar zorlamaya ihtiyaç yoktu. Bunu açıkça söylemek çok daha dürüstçe olurdu”.

Batum: Diktatörlük olmuştur







Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Süheyl Batum da, “Diktatörlük olmuştur diyorum. Bu yasa geçerken, Anayasanın ortadan kaldırmak istediği bir zihniyet tekrar ortaya çıkmıştır. Çok açık olarak beş yıl yedi yıl bunları tartışabiliriz. Bu tereddüdü Anayasa giderecek. Maalesef komisyonun 16 üyesi de hiç itibar etmeyerek yasama organı istediğini yapar dedi. Bu yarın herhangi bir yasa yaparak bütün haklarımızı ortadan kaldırabileceği anlamına geliyor.”.