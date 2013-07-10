CHP yeni bir sosyal paylaşım sitesi kuruyor

CHP Gençlik Kolları, Gezi eylemleri süresince çok kullanılan ve hükümetin de tepkisini çeken sosyal medya ağına katkı sağlama kararı aldı. Twitter benzeri bir sistem kuracaklarını açıklayan, CHP Gençlik Kolları, www.artikyeter.com ismiyle açılacak sitenin 15 gün içinde faaliyete geçirilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, bu sitenin kurulmasındaki amacın, gençlerin Gezi Parkı eylemlerine benzer halk hareketlerinde, örgütlenmesine yardımcı olabilmek için açıldığı kaydedildi.

Gençlerin, Gezi Parkı eylemlerinde Twitter ve Facebook gibi paylaşım siteleri üzerinden örgütlenmeleri CHP'yi harekete geçirdi.

CHP'nin de katılacağı demokratik benzer eylemlerde gençlerin daha rahat haberleşebilmeleri için www.artikyeter.com adlı sosyal paylaşım sitesi kurma çalışması başlatan CHP Gençlik Kolları, iki hafta içinde siteyi kullanıma açacak.

CHP'nin sosyal paylaşım sitesi, Facebook ve Twitter'da olduğu gibi anlık mesajlaşmaya imkan tanıyacak, siteden video ve fotoğraf paylaşılabilecek.



Hedefte 19 milyon genç var



Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ'ın haberine göre, hedefteyse Twitter ve Facebook'u Gezi eylemleri süresince kullanan 19 milyon genç olacak. CHP'li gençlerin kendi iç haberleşmelerinin de bu paylaşım sitesi üzerinden gerçekleşmesi beklenirken, siteyi kullananlar için CHP'li olmaları şartı aranmayacak.

Site kullanıma girer girmez ise, Twitter'da takipçi sayısı yüksek olanlarla anında iletişime geçilecek. Yüksek takipçi sayısı olanlar, kullanıcı ağının genişlemesi için kurulan yeni sosyal paylaşım sitesine davet edilecek. Kurulan yeni sosyal paylaşım sitesi, Türkiye'de de ilk olma özelliği taşıyacak.



'Hedefimiz şiddete başvuranlara alan açmak değil'



Henüz hazırlık aşamasında olan site hakkında Aksam.com.tr’ye bilgi veren CHP Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız, siteyle anlık karar veren ve bunu eylemselliğe dönüştürebilen bir gençlik yaratma ve onlara yeni bir alan açma hedefinde olduklarını belirterek, 'hedefimiz şiddete başvuranlara alan açmak değil' diye konuştu.



Yıldız şöyle konuştu:



"Gezi parkı süreci sosyal medyanın gençler için kendi siyasal ve sosyal pratiklerini büyük bir alışkanlıkla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini gösterdi. Hepimiz sosyal medyadaki tavırlarımız üzerinden siyaseti geliştiriyoruz, algılıyoruz ve birbirimizi takip diyoruz. Biz de CHP Gençlik Kolları olarak kendi sosyal medya çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bir sosyal paylaşım sitesi kuruyoruz. Bu siteyle hem kendi iç haberleşme sistemimizi daha da aktif hale getireceğiz hem de sosyal medya kanallarımızı genişletmiş olacağız. Ama asıl hedef, 19 milyon hareketli dinamik, anlık karar veren, tepkisini anlık eylemselliğe dönüştürebilen, kendi görüşünü ifade etmek için şiddete başvurmadan sokaklara çıkabilen bir gençlik dinamizmi yaratmak. 15 gün içinde kullanıma geçecek. Site, sosyal medyada takipçi sayısı belli bir rakamın üstünde olanları çok rahat algılayabilen, onlarla çok rahat iletişim kurabilen, onları takip edip kendine davet eden bir program olacak."