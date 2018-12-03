CHP: Yeni bir hortum operasyonuna hazırlanıyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ucu TCMB Banknot Matbaası'na uzanabilcek bir hortum operasyonunu başlatmaya hazırlanıyorlar" dedi.

Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendi alacağına böyle bir zam yapan devlet, emekçinin asgari ücretine ne kadar zam yapacak. Bekleyecek göreceğiz" ifadelerinde bulundu. TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracak kanun teklifini sunduklarını belirten Öztrak, teklifte asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenlemenin de olduğunu belirtti.

"Yeni bir hortum operasyonuna hazırlanıyorlar" diyen Öztrak sözlerine şöyle devam etti:



"Ucu TCMB Banknot Matbaası'na uzanabilcek bir hortum operasyonunu başlatmaya hazırlanıyorlar. Üç kamu bankası ve bir özel banka, ellerinde konut kredilerinden oluşan havuzu teminat göstererek ipoteğe dayalı kağıtlar ihraç edeceklermiş. Bankaların çıkardığı bu kağıtlar kalkınma ve yatırım bankası tarafından ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlerle değiş tokuş edilecek böylece sorunlu krediler devlet eliyle sıfır riskli kamu kağıdı haline gelecekmiş. Düşük faiz nedeniyle ortaya çıkan zararlar bu yöntemle kapatılacakmış."

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan diğer kısımlar şu şekilde:

Ergenekon

Bu dava iktidara ortak olan bir çetenin devleti ele geçirmek için kumpaslar kurduğunu ortaya çıkardı. Dava çöktü ama davanın siyasi savcısı saraya çıktı.

Erdoğan'a kaymakam yanıtı

Uçan-uçmayan saraylarında gününü gün edenler, Türkiye'yi bir aile şirketi gibi yönetenler bu ucube düzeni sürdürme derdine düşmüş durumda. CHP seçmenlerinin Türkiye'nin kaymağını yiyenler olduğunu iddia ettiler. 16 yılda ülkenin yemediğiniz kaymağı kalmadı, insaf! Geçilmeyen köprüye, yatılmayan hastaneler garantiler verdiniz, vatandaşın cebinden alıp yandaşın cebine koydunuz.

Saray istiyor ki işsizlik, konkordatolar, iflaslar konuşulmasın. Yaşanan kriz Mamak'taki vatandaşı da Kadıköy'deki vatandaşı da aynı şekilde eziyor. Siz buralarda yaşayan vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek krizi unutturamazsınız.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday oalcak iddiası

"Sayın İmamoğlu, gerçekten çok başarılı bir başkanımızdır. Kimin İBB adayı olacağına partimizin yetkili kurulu PM karar verecek, benim yorum yapmam doğru olmaz.

Mansur Yavaş-ortak aday

"Hiç merak etmeyin çok güzel şeyler olacak.

"Bir müzakere süreci yürütüyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliği ve demokrasisi için mücade ediyoruz. O nedenle bu müzakereler sürerken tarafların sosyal medya üzerinden mesaj göndermelerini doğru bulmuyorum."