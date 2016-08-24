T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Yazar Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlatılsın

CHP, Hablemitoğlu için Mecliste komisyon kurulmasını istedi

24 Ağustos 2016 10:38

CHP, 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı suikasta uğrayarak hayatını kaybeden tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu için Meclis’te araştırma komisyonunun kurulmasını istedi.

CHP, 18 Aralık 2002’de Ankara’da evinin önünde silahlı suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu için Meclis’te araştırma komisyonunun kurulmasını istedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşları, Necip Hablemitoğlu cinayetinin Meclist’e kurulacak bir komisyonla araştırılması için önerge imzaladı.

Hablemitoğlu’nun, suikaste uğramasının arkasında Fethullahçı Terör Örgütü’nün olabileceğinin araştırılmayan bir konu olduğu söylenen gerekçede, şöyle denildi: “F-Tipi örgütün devlet içindeki önemli makamları nasıl ele geçirdiğini belgeleriyle ortaya koyduğu Köstebek kitabının, öldürülmesinden 3 ay sonra yayınlanabilmesi, gerçeklerin duyurulmasının bu örgüt tarafından engellenmeye çalışılmış olma ihtimalini de güçlendirmektedir. Keza Hablemitoğlu’nun Türkiye’deki yabancı vakıfların faaliyetleri ile ilgili çalışmaları, suikastın arkasında yabancı güçlerin olabileceği ihtimalini de ortaya koymaktadır.”

ETİKETLER

Necip hablemitoğluhablemitoğlu cinayeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24