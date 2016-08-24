CHP: Yazar Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlatılsın

CHP, 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı suikasta uğrayarak hayatını kaybeden tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu için Meclis’te araştırma komisyonunun kurulmasını istedi.

CHP, 18 Aralık 2002’de Ankara’da evinin önünde silahlı suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu için Meclis’te araştırma komisyonunun kurulmasını istedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşları, Necip Hablemitoğlu cinayetinin Meclist’e kurulacak bir komisyonla araştırılması için önerge imzaladı.

Hablemitoğlu’nun, suikaste uğramasının arkasında Fethullahçı Terör Örgütü’nün olabileceğinin araştırılmayan bir konu olduğu söylenen gerekçede, şöyle denildi: “F-Tipi örgütün devlet içindeki önemli makamları nasıl ele geçirdiğini belgeleriyle ortaya koyduğu Köstebek kitabının, öldürülmesinden 3 ay sonra yayınlanabilmesi, gerçeklerin duyurulmasının bu örgüt tarafından engellenmeye çalışılmış olma ihtimalini de güçlendirmektedir. Keza Hablemitoğlu’nun Türkiye’deki yabancı vakıfların faaliyetleri ile ilgili çalışmaları, suikastın arkasında yabancı güçlerin olabileceği ihtimalini de ortaya koymaktadır.”