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CHP yayınladı: "Maltepe Büyük Adalet Buluşması" mitingine nasıl gidilir?

Alternatif tüm yolların listesi...

09 Temmuz 2017 13:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün son etabı Maltepe Mitingi bugün düzenleniyor. Maltepe Mitingi'ne gitmek için CHP Maltepe sahil alanına İstanbul'un bütün ilçelerden kaldırılacak, araçlar, toplu taşıma ve deniz yolu ile gidebilecek tüm alternatif yolların listesini yayınladı.

İşte o liste:

 

 

 

İstanbul 1'inci Bölge'den ulaşım araçları

 

İstanbul 2'inci Bölge'den ulaşım araçları

 

 

İstanbul 3'üncü Bölge'den ulaşım araçları

 

 

İlçe örgütleri irtibat numaraları

 

Toplu taşıma (marmaray, metro, metrobüs) ile ulaşım

 

Deniz yolu ile ulaşım

 

 

 

 

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