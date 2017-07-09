CHP yayınladı: "Maltepe Büyük Adalet Buluşması" mitingine nasıl gidilir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün son etabı Maltepe Mitingi bugün düzenleniyor. Maltepe Mitingi'ne gitmek için CHP Maltepe sahil alanına İstanbul'un bütün ilçelerden kaldırılacak, araçlar, toplu taşıma ve deniz yolu ile gidebilecek tüm alternatif yolların listesini yayınladı.

İşte o liste:

​ İstanbul 1'inci Bölge'den ulaşım araçları

İstanbul 2'inci Bölge'den ulaşım araçları

İstanbul 3'üncü Bölge'den ulaşım araçları

İlçe örgütleri irtibat numaraları

Toplu taşıma (marmaray, metro, metrobüs) ile ulaşım

Deniz yolu ile ulaşım