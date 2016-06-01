CHP Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görevden alınması için başvuruda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting ve faaliyetlerine katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında CHP harekete geçti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cirit ve Güngör’ün “tarafsızlıklarını yitirdikleri” gerekçesiyle, görevden ayrılmaları için önce Danıştay’a, ardından da Yargıtay’a başvuruda bulundu.

Sezgin Tanrıkulu’nun Danıştay ve Yargıtay Başkanları hakkında “tarafsızlıklarını kaybettikleri” gerekçesiyle yaptığı başvuruda, Erdoğan’ın her iki başkanın katıldığı programlarda, Erdoğan’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “eleştiri sınırlarını aştığı” vurgulandı. Tanrıkulu’nun Yargıtay Başkanı hakkında verdiği dilekçede, “Öyle alışıldığı gibi, tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmayacağını” ısrarla tekrarlamasına rağmen, Yargıtay Başkanı sıfatını taşıdığı bilinen Sayın İsmail Rüştü Cirit'in bu ve benzeri toplantılara katılmayı alışkanlık haline getirmesi, hukuk kamuoyunda kaygılara sebebiyet vermiştir” denildi.