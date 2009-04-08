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CHP: Yargı büyük yükten kurtuldu

CHP'li Ahmet Ersin, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün görevden alınmasını “Yargı büyük bir yükten kurtuldu” diye yorumladı.

08 Nisan 2009 03:00

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün görevden alınmasını “Yargı büyük bir yükten kurtuldu” diye yorumladı.


Mesleği avukatlık olan milletvekili Ahmet Ersin, İzmir'de çetelere ve belediyelerdeki yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet iddialarına karşı yaptığı operasyonlarla ülke gündemine oturan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün görevden alınmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Gök, kendi yetki ve sorumluluğunu taşıyamadı. Hukuk temelli olması gerekirken şova ağırlık verdi. İzmir'de yerel medyaya verdiği röportajlar, fotoğraflar, bir yargı mensubuyla bağdaştırılmayacak sözler ve görüntülerdi. İşten çok şov yaptı. Bir yargı mensubunda delil varsa gereğini yapar. `Bunun arkası daha büyük gelecek' tarzındaki demeçler gereksizdi. İlginç fotoğrafları, yorumları ve operasyonlardaki aşırı güç kullanımıyla hatırlanacak bir kişidir.”

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