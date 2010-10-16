CHP ve MHP'nin alacağı toplam yardım AKP'ye yetişemedi

T24 - Siyasi partiler, 2011 yılında merkezi yönetim bütçesinden 327 milyon 301,1 bin lira yardım alacak. CHP ve MHP'nin alacağı toplam yardım yaklaşık 46 milyon 918 bin lirayken, AKP'nin merkezi yönetim bütçesinden alacağı yardım ise 62 milyon 181,3 lira olarak belirlendi.



Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, genel bütçe gelirlerinin beş binde 2'sini devlet yardımı olarak alan siyasi partiler, yeni yılda kasalarını dolduracak.

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca genel seçimlerde barajı aşarak, Hazine yardımına hak kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne 2011 yılı Genel Bütçe Gelirleri esas alınarak, 109 milyon 100,4 bin lira Hazine yardımında bulunulacak.

Partilerin 2007 seçimlerinde aldıkları oy miktarına göre hesaplanan Hazine yardımının 62 milyon 181,3 bin lirası AKP, 27 milyon 869,5 bin lirası Cumhuriyet Halk Partisine, 19 milyon 49,6 bin lirası da Milliyetçi Hareket Partisine ödenecek.

Ancak, 2011 yılının genel seçim yılı olması nedeniyle, devlet yardımı partilere bütçeye göre hakettikleri tutarın 3 katı olarak ödenecek.

Bütçeye göre hesaplanan normal yardım tutarı, 2011 Merkezi Yönetim Bütçesinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak'ı takip eden 10 gün içinde verilecek. Geri kalan bölüm ise Yüksek Seçim Kurulunun seçim tarihini açıklamasından sonraki 10 gün içinde hesaplara yatırılacak.



Hangi parti ne alacak?



Bu çerçevede AKP, 2011 yılında toplam 186 milyon 544 bin lira yardım alacak. Bu yardımın 62 milyon 181,1 bin liralık bölümü, 1-10 Ocak tarihleri arasında bu partiye aktarılacak. Geri kalan 124 milyon 362,7 bin liralık bölüm ise genel seçim tarihinin ilan edilmesinden sonraki 10 gün içinde verilecek.

CHP'ye de yeni yılda seçim parasıyla birlikte 83 milyon 608,4 bin lira devlet yardımında bulunulacak. Söz konusu tutarın 27 milyon 869,5 bin lirası 1-10 Ocak 2011 tarihleri arasında, 55 milyon 738,9 bin lirası da genel seçim kararının alınmasından sonra parti hesabına yatacak.

MHP'nin Hazine yardımı tutarı ise 57 milyon 148,7 bin lira olacak. MHP de bu yardımın 19 milyon 49,6 bin lirasını yılbaşından hemen sonra, geri kalan 38 milyon 99,1 bin lirayı genel seçim tarihinin açıklanmasından sonraki 10 gün içinde alacak.

Siyasi Partiler, 2010 Bütçesinde de 92 milyon 486 bin lira devlet yardımına hak kazanmıştı. Bunun 52 milyon 712 bin lirası AKP'ye, 23 milyon 625 bin lirası CHP'ye, 16 milyon 149 bin lirası da MHP'ye verilmişti.

Bu arada 2011 yılında aktarılacak para ile birlikte 2008-2011 döneminde AKP'ye verilen devlet yardımı 396 milyon 187 bin liraya, CHP'ye verilen yardım 177 milyon 531,4 bin liraya, MHP'ye verilen yardım da 121 milyon 303,7 bin liraya ulaşacak.



Kimlere yardım yapılıyor?





Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunundaki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl, o yılki Genel Bütçe Gelirleri cetvelindeki tutarın 5 binde 2'si oranında mali yardımda bulunuluyor.

Bu şekilde hesaplanan ödenek tutarı, devlet yardımı yapılacak siyasi partilere, genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı şekilde bölüştürülüyor. Ödeme de Ocak ayının ilk 10 günü içinde tamamlanıyor.

Milletvekili genel seçimlerde toplam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılıyor. Bu yardım da, en az devlet yardımı alan siyasi partinin geçerli oy sayısı esas alınarak, buna orantılı şekilde hesaplanıyor.

Söz konusu yardım, siyasi partilere, milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı yıl 3 katı, mahalli idareler seçim yılında ise 2 katı olarak ödeniyor. Her iki seçimin aynı yıl içerisinde yapılması halinde de ödeme miktarı 3 katı geçemiyor.





